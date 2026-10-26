В Калининграде разгромили дом, предназначенный для кризисного центра
В Калининграде неизвестные разгромили дом на Аллее Смелых, который городская администрация передала организации «Сила людей» для создания кризисного центра. В здании выбили окна, повредили инженерные коммуникации и вырвали сантехнику. Об этом сообщает «Балтик Ньюс» со ссылкой на представителя организации Марию Шпунтенкову.
По словам Шпунтенковой, здание превратили в руины всего за неделю. Внутри сотрудники организации обнаружили двоих школьников в возрасте 12–13 лет, у одного из них была дрель. Дети рассказали, что бывали в доме и раньше.
На стенах остались различные надписи. Среди них — фраза: «Если ты читаешь это, значит мы сюда залезли».
Организация «Сила людей» обратилась в полицию. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего и выяснить, причастны ли к разрушению здания другие люди.
В доме планировали открыть кризисный центр для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. После погрома организации потребуются добровольцы и строительные материалы, чтобы восстановить здание и реализовать проект.