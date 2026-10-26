Долги застройщика «Росюгстрой» из Невинномысска вновь попытаются продать с дисконтом
Конкурсный управляющий «Росюгстроя» Анатолий Мокреньков выставил на публичное предложение два права требования общей номинальной стоимостью 28,95 млн руб., следует из данных федерального ресурса банкротств.
Торги на площадке «АрбБитЛот» стартуют 26 октября и продлятся до 11 декабря. За долг ООО «КСМ и М „Индустрия“» в 27,21 млн руб. начальная цена составляет 24,49 млн руб., за требование к индивидуальному предпринимателю Ахмату Балаеву на 1,74 млн руб. — 1,566 млн руб. Таким образом, оба требования предлагают с начальным дисконтом 10%. Задаток по каждому лоту также равен 10% стартовой цены.
Продажа связана с конкурсным производством «Росюгстроя» — компании из Невинномысска, которая действует под полным названием «Региональное объединение строителей ЮгСтрой». Арбитражный суд Ставропольского края признал ее банкротом в октябре 2020 года. Компания распродает права требования, чтобы пополнить конкурсную массу и рассчитаться с кредиторами. Положение о продаже имущества кредиторы утвердили 31 марта 2026 года. В опубликованных условиях управляющий предупреждает покупателей о рисках: он не гарантирует, что требование удастся взыскать в полном объеме, и не возместит потери, если должник погасит часть долга до передачи права новому владельцу.
Главный лот связан с многолетним спором между строительными компаниями. В январе 2019 года «Росюгстрой» уступил ООО «Комбинат строительных материалов и конструкций» право взыскать с ООО «Комбинат строительных материалов и механизмов „Индустрия“» 25,43 млн руб. Апелляционный суд позднее отменил эту уступку и восстановил право требования за «Росюгстроем». Суд указал, что стороны не подтвердили реальное встречное исполнение, а стоимость уступленного долга более чем в 25 раз превышала встречное предоставление. Суд также установил связь участников сделки через контролирующее лицо и отметил, что на момент уступки у «Росюгстроя» уже были признаки неплатежеспособности, включая налоговую задолженность почти на 7 млн руб. Сделку суд признал совершенной на невыгодных условиях и направленной на вывод актива перед банкротством.
При этом покупатель торгов получает именно требование, а не деньги на счете: ему предстоит самостоятельно добиваться взыскания с должника, а судебная история показывает, что путь к нему уже проходил через несколько процессов. В 2024 году апелляционный суд отказал управляющему «Росюгстроя» во включении в реестр кредиторов «Индустрии» другого требования на 25,43 млн руб., которое ранее уступили той же группе компаний. Судебные споры вокруг уступок и расчетов показывают, почему номинал требования не равен гарантированной выручке от его продажи.
Нынешнее предложение появилось после предыдущих торгов дебиторской задолженностью «Росюгстроя». В июле компания выставляла единый портфель требований к шести контрагентам с номиналом 62,36 млн руб. и стартовой ценой 47,09 млн руб. Об этом сообщал «Коммерсантъ». В сентябре площадка объявила отдельный аукцион по требованию к «Индустрии»; карточка лота указывала, что заявок не поступило. Теперь требования к «Индустрии» и Балаеву продают отдельно, через публичное предложение. С 26 октября цена может снижаться по интервалам согласно опубликованному графику; итог торгов и фактическую цену продажи на момент публикации установить нельзя — прием заявок только начинается.