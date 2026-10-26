Долги застройщика «Росюгстрой» из Невинномысска вновь попытаются продать с дисконтом

Главный лот связан с многолетним спором между строительными компаниями. В январе 2019 года «Росюгстрой» уступил ООО «Комбинат строительных материалов и конструкций» право взыскать с ООО «Комбинат строительных материалов и механизмов „Индустрия“» 25,43 млн руб. Апелляционный суд позднее отменил эту уступку и восстановил право требования за «Росюгстроем». Суд указал, что стороны не подтвердили реальное встречное исполнение, а стоимость уступленного долга более чем в 25 раз превышала встречное предоставление. Суд также установил связь участников сделки через контролирующее лицо и отметил, что на момент уступки у «Росюгстроя» уже были признаки неплатежеспособности, включая налоговую задолженность почти на 7 млн руб. Сделку суд признал совершенной на невыгодных условиях и направленной на вывод актива перед банкротством.