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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Кавказ

Долги застройщика «Росюгстрой» из Невинномысска вновь попытаются продать с дисконтом

Конкурсный управляющий «Росюгстроя» Анатолий Мокреньков выставил на публичное предложение два права требования общей номинальной стоимостью 28,95 млн руб., следует из данных федерального ресурса банкротств.

Александр Баранов / Коммерсантъ

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Торги на площадке «АрбБитЛот» стартуют 26 октября и продлятся до 11 декабря. За долг ООО «КСМ и М „Индустрия“» в 27,21 млн руб. начальная цена составляет 24,49 млн руб., за требование к индивидуальному предпринимателю Ахмату Балаеву на 1,74 млн руб. — 1,566 млн руб. Таким образом, оба требования предлагают с начальным дисконтом 10%. Задаток по каждому лоту также равен 10% стартовой цены.
Продажа связана с конкурсным производством «Росюгстроя» — компании из Невинномысска, которая действует под полным названием «Региональное объединение строителей ЮгСтрой». Арбитражный суд Ставропольского края признал ее банкротом в октябре 2020 года. Компания распродает права требования, чтобы пополнить конкурсную массу и рассчитаться с кредиторами. Положение о продаже имущества кредиторы утвердили 31 марта 2026 года. В опубликованных условиях управляющий предупреждает покупателей о рисках: он не гарантирует, что требование удастся взыскать в полном объеме, и не возместит потери, если должник погасит часть долга до передачи права новому владельцу.
Главный лот связан с многолетним спором между строительными компаниями. В январе 2019 года «Росюгстрой» уступил ООО «Комбинат строительных материалов и конструкций» право взыскать с ООО «Комбинат строительных материалов и механизмов „Индустрия“» 25,43 млн руб. Апелляционный суд позднее отменил эту уступку и восстановил право требования за «Росюгстроем». Суд указал, что стороны не подтвердили реальное встречное исполнение, а стоимость уступленного долга более чем в 25 раз превышала встречное предоставление. Суд также установил связь участников сделки через контролирующее лицо и отметил, что на момент уступки у «Росюгстроя» уже были признаки неплатежеспособности, включая налоговую задолженность почти на 7 млн руб. Сделку суд признал совершенной на невыгодных условиях и направленной на вывод актива перед банкротством.
При этом покупатель торгов получает именно требование, а не деньги на счете: ему предстоит самостоятельно добиваться взыскания с должника, а судебная история показывает, что путь к нему уже проходил через несколько процессов. В 2024 году апелляционный суд отказал управляющему «Росюгстроя» во включении в реестр кредиторов «Индустрии» другого требования на 25,43 млн руб., которое ранее уступили той же группе компаний. Судебные споры вокруг уступок и расчетов показывают, почему номинал требования не равен гарантированной выручке от его продажи.
Нынешнее предложение появилось после предыдущих торгов дебиторской задолженностью «Росюгстроя». В июле компания выставляла единый портфель требований к шести контрагентам с номиналом 62,36 млн руб. и стартовой ценой 47,09 млн руб. Об этом сообщал «Коммерсантъ». В сентябре площадка объявила отдельный аукцион по требованию к «Индустрии»; карточка лота указывала, что заявок не поступило. Теперь требования к «Индустрии» и Балаеву продают отдельно, через публичное предложение. С 26 октября цена может снижаться по интервалам согласно опубликованному графику; итог торгов и фактическую цену продажи на момент публикации установить нельзя — прием заявок только начинается.
Станислав Маслаков