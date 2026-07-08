Дебиторку застройщика из Невинномысска продают за 47 млн рублей с дисконтом в 25%

В рамках затяжного банкротного дела невинномысского строительного предприятия ООО «Росюгстрой» конкурсный управляющий Анатолий Мокренков выставил на публичные торги совокупный портфель прав требований к шести контрагентам номинальной стоимостью 62,36 млн руб. — при стартовой цене лота 47,09 млн руб., следует из данных федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ставропольского края продолжает ликвидационные мероприятия в отношении невинномысского застройщика. Очередным шагом стал вывод на рынок крупного долгового актива: на электронной площадке «АрбБитЛот» объявлены торги по продаже дебиторской задолженности, аккумулированной на балансе предприятия.

Торговая процедура охватывает период с 14 июля по 28 августа 2026 года. Совокупный номинал выставленных прав требований составляет 62,36 млн руб., тогда как начальная цена публичного предложения зафиксирована на отметке 47,09 млн руб. Размер задатка для участия в аукционе установлен на уровне 10% от стартовой суммы.

В единый лот объединены претензии сразу к шести дебиторам. Крупнейшим по объему выступает ООО «Комбинат строительных материалов и конструкций» — задолженность этого предприятия оценивается в 23,24 млн руб. Следом идут требования к ОАО «Невинномысский котельно-механический завод» на 13,37 млн руб. и к гражданке Ермоловой Татьяне Александровне на 12,05 млн руб. Дополнительно в пакет включены претензии к ООО «Стройком» на 6,16 млн руб., к ООО «Комбинат железобетонных конструкций» на 8,43 млн руб. и к индивидуальному предпринимателю Чотчаеву Рамазану Караевичу на 1,11 млн руб.

Разрыв между номинальной и стартовой стоимостью пакета — свыше 15 млн руб. — отражает реальное положение дел: управляющий сознательно идет на дисконт, предпочитая немедленный денежный приток перспективе длительных и потенциально малорезультативных взысканий через суд. Объединение разнородных требований в один лот указывает на намерение привлечь специализированного покупателя, профессионально работающего с проблемной задолженностью и готового учитывать в цене судебные издержки и риски неполного возврата средств.

Договор уступки права требования с победителем торгов подписывает лично конкурсный управляющий Анатолий Мокренков. Победитель обязан перечислить полную сумму в течение 30 дней с момента заключения соглашения; переход прав фиксируется актом приема-передачи исключительно после завершения расчётов. В условиях сделки особо оговорено: продавец не несет ответственности за действительность уступаемых прав и не компенсирует потери в случае частичного погашения долга дебиторами в промежутке между публикацией извещения и закрытием сделки.

«Росюгстрой» находится в конкурсном производстве как минимум с 2019 года. В 2025 году собрание кредиторов утвердило положение о порядке реализации имущества, на основании которого и были инициированы нынешние торги.

Станислав Маслаков