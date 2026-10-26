В Самарской области растет доля машин стоимостью в 1–2 годовых дохода владельца

В настоящее время 41 % опрошенных автомобилистов региона оценивают стоимость своего авто в пределах дохода за 1–2 года — десять лет назад этот показатель составлял 31 %. Еще 23 % водителей сообщили, что приобрели автомобиль, цена которого превышает их доход за 2–3 года (в прошлом аналогичную позицию занимали 25 % респондентов).