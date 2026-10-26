В Самарской области растет доля машин стоимостью в 1–2 годовых дохода владельца
В регионе число автомобилистов, купивших авто дешевле годового дохода, за 10 лет сократилось на 8 процентных пунктов
В Самарской области меняется соотношение стоимости автомобиля и дохода автовладельцев. Если десять лет назад 44 % респондентов заявляли, что заплатили за машину сумму меньше годового заработка, то в 2026 году таких стало 36 %. Данные опроса приводит автомобильный портал Дром.
В настоящее время 41 % опрошенных автомобилистов региона оценивают стоимость своего авто в пределах дохода за 1–2 года — десять лет назад этот показатель составлял 31 %. Еще 23 % водителей сообщили, что приобрели автомобиль, цена которого превышает их доход за 2–3 года (в прошлом аналогичную позицию занимали 25 % респондентов).
Опрос демонстрирует заметную региональную дифференциацию. Наиболее доступные по соотношению к доходу автомобили чаще встречаются у жителей Ленинградской области (58 % автовладельцев указали стоимость ниже годового дохода), Санкт-Петербурга (53 %) и Омской области (51 %). В сегменте «1–2 годовых дохода» лидируют водители из Курганской области (44 %), Бурятии и Пермского края (по 41 %). Категория «дороже дохода за 2–3 года» наиболее выражена в Югре (31 %), Курганской (30 %) и Нижегородской (28 %) областях.
Комментарии участников опроса отражают растущую напряженность в оценке ценовой адекватности автомобилей. Часть респондентов связывают дисбаланс с ростом цен на авто и снижением покупательной способности рубля.
Один из водителей из Тюмени обозначил для себя психологический лимит в 2 млн рублей. Автолюбитель из Барнаула отметил, что при покупке машины ориентируется на диапазон 6–10 месячных зарплат: по его мнению, более дешевые варианты экономически невыгодны из-за высоких затрат на ремонт, а более дорогие вынуждают существенно ограничивать другие статьи расходов.
Некоторые комментаторы обращают внимание на социокультурный аспект: по их мнению, часть покупателей намеренно приобретают автомобили «не по карману», чтобы создать иллюзию успеха, и не готовы объективно оценивать свое финансовое положение.
Всероссийский опрос проводился с 28 сентября по 5 октября 2026 года среди пользователей портала Дром. В исследовании приняли участие свыше 11 тыс. человек.