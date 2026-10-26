Более 80% пшеницы нового урожая на Кубани отнесено к продовольственным классам

Хлебопекарные свойства зерна также соответствуют установленным требованиям: число падения составило 153–486 секунд при нормативе не менее 150 секунд. Содержание сорной примеси находилось в пределах 0,4–0,8% при допустимом уровне до 2%, зерновой — в среднем 1,4% при нормативе до 5%. Поражение клопом-черепашкой составило около 1%, опасные грибковые инфекции — фузариоз и головня — в исследованных пробах не выявлены.