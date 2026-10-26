Более 80% пшеницы нового урожая на Кубани отнесено к продовольственным классам
В Краснодарском крае почти 82% исследованной мягкой пшеницы урожая 2026 года отнесено к продовольственным классам. По состоянию на 21 октября специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 8,5 млн тонн зерна — 89,5% регионального валового сбора. Об этом сообщили в учреждении.
Основную часть исследованного объема составила пшеница 4-го класса — 4,6 млн тонн, или 54,3%. На 3-й класс пришлось 2,3 млн тонн (27,3%), на 5-й — 1,6 млн тонн (18,3%). Для оценки качества специалисты отобрали более 11 тыс. проб и провели свыше 216 тыс. лабораторных исследований.
По данным ЦОК АПК, пшеница 3-го класса содержит до 17,2% белка и от 23% до 34% сырой клейковины. В зерне 4-го класса доля белка достигает 16%, клейковины — 31%. Эти показатели позволяют использовать зерно для производства муки, в том числе хлебопекарной.
В учреждении отметили высокую натуру зерна, свидетельствующую о его выполненности и вызревании. Средний показатель для пшеницы 3-го класса составил 775 г/л при максимальном значении 837 г/л. В отдельных партиях 4-го класса натура достигала 851–895 г/л. В исследованных пробах не обнаружили легковесных и щуплых зерен.
Хлебопекарные свойства зерна также соответствуют установленным требованиям: число падения составило 153–486 секунд при нормативе не менее 150 секунд. Содержание сорной примеси находилось в пределах 0,4–0,8% при допустимом уровне до 2%, зерновой — в среднем 1,4% при нормативе до 5%. Поражение клопом-черепашкой составило около 1%, опасные грибковые инфекции — фузариоз и головня — в исследованных пробах не выявлены.
Преобладание пшеницы 4-го класса в ЦОК АПК объяснили погодными условиями. Дожди в период развития растений повлияли на накопление белка и клейковины. По словам заведующей испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала учреждения Тамары Халявкиной, 2,46 млн тонн зерна незначительно не дотянули до требований 3-го класса по содержанию белка и клейковины. Еще 1,71 млн тонн имели высокое содержание белка — более 12,1%, — но не достигли необходимого уровня клейковины.