На Кубани доля проданных квартир в строящихся домах достигла исторического минимума
Участники строительного рынка Краснодарского края в 2026 году отмечают рост спроса на студии и однокомнатные квартиры. При этом в целом на юге России предложение жилья превышает спрос, а доля проданных квартир в строящихся домах достигла исторического минимума. Об этом говорится в октябрьском докладе Банка России «Региональная экономика», с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
По оценке регулятора, продажи жилья на юге России поддерживаются преимущественно льготными ипотечными программами и спросом на небольшие квартиры. Изменение условий семейной ипотеки с 1 октября, по оценкам участников рынка, может привести к некоторому снижению спроса. В частности, по мнению крупного донского застройщика, часть покупателей будет выбирать более доступные объекты из-за увеличения ипотечной ставки.
Участники строительного рынка в целом не ожидают роста цен на жилье. Для привлечения клиентов застройщики намерены активнее использовать акции, скидки и специальные условия.
В июле—августе 2026 года ввод жилья на юге России превысил прошлогодний уровень благодаря завершению строительства крупных многоквартирных домов в ряде регионов. При этом ввод индивидуального жилья в макрорегионе, напротив, снизился.