На Кубани доля проданных квартир в строящихся домах достигла исторического минимума

Участники строительного рынка Краснодарского края в 2026 году отмечают рост спроса на студии и однокомнатные квартиры. При этом в целом на юге России предложение жилья превышает спрос, а доля проданных квартир в строящихся домах достигла исторического минимума. Об этом говорится в октябрьском докладе Банка России «Региональная экономика», с которым ознакомился «Ъ-Кубань».