В Петербурге могут обязать курьеров сдавать тест на знание ПДД
Город может перенять эту практику у Москвы
В Санкт-Петербурге могут обязать курьеров проходить тестирование на знание правил дорожного движения по примеру Москвы. Создать рабочую группу для проработки этой инициативы предложил 26 октября глава транспортной комиссии Законодательного собрания Алексей Цивилев. Большинство депутатов поддержали предложение, передает «Фонтанка».
По словам Цивилева, большое количество курьеров влияет на дорожную обстановку в городе. При этом некоторые из них нарушают правила, выезжают на встречную полосу и ездят без шлемов. Депутат также обратил внимание на то, что курьеры продолжают пользоваться транспортными средствами зимой.
«Учитывая их (курьеров) количество, они формируют новые правила дорожного движения в нашем городе, и они отличны от тех, что учат автомобилисты, они могут ехать на встречку, они попадают в аварии, сами ездят без шлемов. И поэтому, учитывая количество и зимний период, когда они также перемещаются на своих транспортных средствах, это вопрос важный»,— пояснил Алексей Цивилев.
В Москве обязательное тестирование курьеров на знание ПДД и стандартов работы действует с 15 октября 2026 года. Без успешной сдачи проверки они не могут выполнять заказы.
«Предлагаю создать рабочую группу по имплементации данных правил в Петербурге»,— сказал господин Цивилев.