В Петербурге могут обязать курьеров сдавать тест на знание ПДД

«Учитывая их (курьеров) количество, они формируют новые правила дорожного движения в нашем городе, и они отличны от тех, что учат автомобилисты, они могут ехать на встречку, они попадают в аварии, сами ездят без шлемов. И поэтому, учитывая количество и зимний период, когда они также перемещаются на своих транспортных средствах, это вопрос важный»,— пояснил Алексей Цивилев.