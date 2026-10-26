Турпоток в Дагестан в сентябре превысил показатели 2025 года

Летом спрос постепенно возвращался. По данным сервиса Travelline, которые приводит Российский союз туриндустрии, бронирования жилья в июле отставали от прошлогодних на 10%, в августе — на 3%, а в первой половине сентября выросли почти на 8%. Это статистика бронирований размещения, а не подсчет всех прибывших в республику; власти отдельно оценивали общий поток с начала года примерно в 1,3 млн человек. РСТ связывал часть летнего восстановления с переориентацией отдыхающих из Крыма.