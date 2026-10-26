Турпоток в Дагестан в сентябре превысил показатели 2025 года
На заседании правительства Дагестана 26 октября премьер-министр Магомед Рамазанов подвел итоги туристического сезона. После весенних паводков, которые ударили по спросу в начале года, к сентябрю поток гостей восстановился: в августе он уже превысил прошлогодний уровень. По данным Минтуризма республики, с начала года к 1 сентября Дагестан посетили около 1,3 млн туристов; за весь 2025 год — примерно 1,9 млн, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
Весенние ливни и паводки повредили дороги и коммунальную инфраструктуру, а сообщения о последствиях стихии охладили спрос. В апреле туроператоры сообщали об отменах до 30% поездок на ближайший месяц. По оценке РСТ, бронирования на май—июнь просели как минимум на 20%; в первом полугодии регион принял 719 тыс. туристов — на 15% меньше, чем годом ранее.
Летом спрос постепенно возвращался. По данным сервиса Travelline, которые приводит Российский союз туриндустрии, бронирования жилья в июле отставали от прошлогодних на 10%, в августе — на 3%, а в первой половине сентября выросли почти на 8%. Это статистика бронирований размещения, а не подсчет всех прибывших в республику; власти отдельно оценивали общий поток с начала года примерно в 1,3 млн человек. РСТ связывал часть летнего восстановления с переориентацией отдыхающих из Крыма.
На заседании Магомед Рамазанов сделал акцент на сельском туризме, прежде всего в горных районах. По его словам, новые маршруты и объекты размещения должны приносить доход жителям сел, привлекать инвестиции и поддерживать местную культуру. Для этого правительство намерено развивать инфраструктуру и упорядочивать работу гостиниц и гостевых домов. На 1 сентября в республике насчитывалось 1004 зарегистрированных средства размещения; власти также рассчитывают вывести часть гостевых домов из тени благодаря пилотному проекту их классификации.
Еще один приоритет — качество услуг и безопасность отдыхающих. Отдельно премьер-министр указал на необходимость привести в порядок очистные сооружения: сброс недостаточно очищенных стоков угрожает Каспийскому морю и пляжам, а значит, и развитию прибрежного отдыха. Проблема носит практический характер: летом Рамазанов уже требовал запустить построенные, но не работающие очистные сооружения в Новолакском районе и Дагестанских Огнях.