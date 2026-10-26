Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Красносельском районе Петербурга нашли убитыми женщину и малолетнего ребенка

В Красносельском районе Санкт-Петербурга обнаружили тела женщины и малолетнего мальчика с признаками насильственной смерти. Мать ребенка, 32-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована. Подозреваемого в двойном убийстве разыскивают, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Петербургу.
СКР разыскивает подозреваемого в двойном убийстве на улице Комиссара Грушко

СКР разыскивает подозреваемого в двойном убийстве на улице Комиссара Грушко

Александр Коряков / Коммерсантъ

Тела погибших нашли ночью 26 октября в квартире дома в Красносельском районе. Мать мальчика с повреждениями криминального характера обнаружили на улице неподалеку от здания и доставили в больницу.
Следователи устанавливают причины смерти погибших, допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. Совместно с полицией принимаются меры для установления личности и местонахождения человека, причастного к преступлению.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек, в том числе малолетнего. Прокуратура Красносельского района взяла ход и результаты расследования под контроль. За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор