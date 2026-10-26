Три футболиста «Ростова» вошли в расширенный список сборной России
Футболисты «Ростова» Виктор Мелехин, Андрей Лангович и Алексей Миронов вошли в расширенный список сборной России по футболу на ноябрьский сбор. Об этом сообщает Российский футбольный союз.
Тренерский штаб национальной команды во главе с бывшим тренером ростовчан Валерием Карпиным вызвал на сборы 36 игроков.
В рамках сбора российская команда проведет два товарищеских матча: 12 ноября сборная сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября встретится с Венесуэлой в Краснодаре.