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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Три футболиста «Ростова» вошли в расширенный список сборной России

Футболисты «Ростова» Виктор Мелехин, Андрей Лангович и Алексей Миронов вошли в расширенный список сборной России по футболу на ноябрьский сбор. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Футбольный клуб «Ростов»

Тренерский штаб национальной команды во главе с бывшим тренером ростовчан Валерием Карпиным вызвал на сборы 36 игроков.
В рамках сбора российская команда проведет два товарищеских матча: 12 ноября сборная сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября встретится с Венесуэлой в Краснодаре.
Константин Соловьев