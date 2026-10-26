За незаконное строительство домов в Сириусе суд взыскал более 140 млн рублей
Центральный районный суд Сочи рассмотрел дело о взыскании убытков, причиненных строительством двух многоквартирных домов на территории Сириуса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
На участке по улице Набережной, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, в 2012 году ответчики построили семиэтажный дом площадью 3 868,6 кв. м. Еще один многоквартирный дом площадью 2 944 кв. м они возвели в 2015 году на улице Станиславского. Жилые и нежилые помещения в этих домах ответчики продали гражданам и получили прибыль. При этом разрешения на строительство домов с фактическими параметрами им не выдавали, а градостроительная документация не допускала возведения многоквартирных домов на этих участках.
Строительство двух домов увеличило нагрузку на социальную инфраструктуру Сириуса и повлекло убытки на общую сумму 140 394 600 руб. Они связаны с необходимостью обеспечить жителей местами в образовательных учреждениях и других социальных объектах.
Суд пришел к выводу, что убытки подлежат возмещению. С ответчиков в пользу федеральной территории «Сириус» взыскали 140 394 600 руб. Кроме того, в доход местного бюджета с них взыскана государственная пошлина на общую сумму 508 789 руб. Решение в законную силу не вступило.