За незаконное строительство домов в Сириусе суд взыскал более 140 млн рублей

На участке по улице Набережной, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, в 2012 году ответчики построили семиэтажный дом площадью 3 868,6 кв. м. Еще один многоквартирный дом площадью 2 944 кв. м они возвели в 2015 году на улице Станиславского. Жилые и нежилые помещения в этих домах ответчики продали гражданам и получили прибыль. При этом разрешения на строительство домов с фактическими параметрами им не выдавали, а градостроительная документация не допускала возведения многоквартирных домов на этих участках.