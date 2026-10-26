Дизель детям не игрушка

По данным регионального ГАИ, Челябинская область вошла в пятерку российских регионов по количеству ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих мототранспортом: с начала 2026 года сотрудники Госавтоинспекции задержали 297 подростков младше 16 лет, которые ездили по дорогам на питбайках и мопедах. За первые семь месяцев 2026 года произошло 33 ДТП на мототранспорте с участием детей до 16 лет, в которых ранены 34 человека. По вине детей до 16 лет на всех видах транспорта произошло 85 ДТП, в которых погибли 2, ранены 85 человек.