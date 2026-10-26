Дизель детям не игрушка
В Челябинской области собираются запретить продажу топлива подросткам
В законодательное собрание Челябинской области внесен проект закона о запрете продажи бензина, дизельного топлива и газа лицам младше 16 лет. Документ внес прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. За нарушение запрета предлагается установить административные штрафы. Закон, в случае окончательного принятия, вступит в силу 1 марта 2027 года. Причиной введения закона называют рост числа аварий с подростками на мототранспорте и случаев диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.
Законодательное собрание Челябинской области на ближайшем заседании в четверг, 29 октября, рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу топлива, используемого для заправки транспортных средств, лицам младше 16 лет. Документ на рассмотрение регионального парламента внес прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. Под топливом понимаются горюче-смазочные материалы, используемые для заправки транспортных средств: бензин, дизельное топливо, сжиженный и сжатый газ. Запрет не распространяется на печное бытовое топливо, топливную древесину, уголь и торф.
Необходимость принятия закона прокуратура Челябинской области обосновывает ухудшающейся ситуацией на дорогах. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2025 году в Челябинской области произошло 559 ДТП с участием несовершеннолетних, из которых в 80 случаях подростки находились на мототранспорте в качестве водителя или пассажира. В этих авариях погибли трое и получили ранения 86 детей.
За семь месяцев 2026 года произошло 33 ДТП на мототранспорте с участием детей до 16 лет (ранены 34 человека), а по вине несовершеннолетних на всех видах транспорта — 85 аварий, в которых погибли двое и ранены 85 человек.
Приводится в пояснительной записке и федеральная статистика. Так, в России в 2025 году произошло 769 ДТП с участием детей-водителей мопедов и питбайков, 760 человек пострадали, 17 погибли.
По данным регионального ГАИ, Челябинская область вошла в пятерку российских регионов по количеству ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих мототранспортом: с начала 2026 года сотрудники Госавтоинспекции задержали 297 подростков младше 16 лет, которые ездили по дорогам на питбайках и мопедах. За первые семь месяцев 2026 года произошло 33 ДТП на мототранспорте с участием детей до 16 лет, в которых ранены 34 человека. По вине детей до 16 лет на всех видах транспорта произошло 85 ДТП, в которых погибли 2, ранены 85 человек.
Только с января нынешнего года было вынесено порядка 800 постановлений о привлечении родителей к административной ответственности за передачу транспорта несовершеннолетнему без прав.
Помимо дорожного травматизма в пояснительной записке к законопроекту указана еще одна причина введения запрета.
«В последние несколько лет также отмечен рост поджогов объектов транспортной инфраструктуры, подвижного железнодорожного транспорта. Большинство актов диверсий и иного незаконного вмешательства сопряжены с использованием горюче-смазочных материалов и совершены несовершеннолетними»,— говорится в документе.
Законопроект одобрен профильным комитетом заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Рассмотрение проекта на заседании заксобрания Челябинской области запланировано на 29 октября.
Параллельно с основным законопроектом прокуратура внесла проект о введении административной ответственности: за первичное нарушение гражданам грозит предупреждение или штраф от 2 до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 до 20 тыс. руб., юридическим лицам — от 20 до 50 тыс. руб.
При повторной продаже топлива детям наказание ужесточается: максимальный штраф для физических лиц составит 5 тыс. руб., для компаний — 150 тыс. руб. Составление протоколов предлагается возложить на органы местного самоуправления, рассмотрение дел — на мировых судей.
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова отмечает, что безопасность детей — ответственность не только государства, но и родителей: «Родители, безусловно, несут основную ответственность за воспитание и безопасность своих детей. Но когда речь идет об угрозе жизни и здоровью ребенка, задача государства — создавать дополнительные условия для его защиты».
По словам уполномоченного, подростки не всегда способны оценить последствия рискованного поведения, а увлечение мототехникой без необходимых навыков может привести к трагедии.
«Ни один запрет не заменит доверительных отношений между родителями и детьми. Взрослым необходимо интересоваться увлечениями подростков, объяснять возможные последствия их поступков и самим ответственно относиться к вопросам безопасности»,— подчеркнула омбудсмен.
При этом госпожа Майорова считает принципиально важным параллельно развивать инфраструктуру для подростков.
«Мы не должны ставить подростка перед выбором: отказаться от своего увлечения или заниматься им с нарушением правил. Если ребенок интересуется мототехникой, наша задача — помочь ему реализовать этот интерес безопасно. Запрет может снизить отдельные риски, но устойчивый результат возможен только тогда, когда семья, государство и общество действуют вместе»,— пояснила Евгения Майорова, указав на необходимость доступных секций, оборудованных площадок и занятий с профессиональными инструкторами.
Челябинская область — не первый регион, разработавший аналогичные ограничения. С августа 2025 года запрет на продажу ГСМ подросткам действует в Татарстане, с ноября 2025-го — в Пензенской и Волгоградской областях. Соответствующие законы приняты в Кемеровской, Омской, Новосибирской и Московской областях. С 1 марта 2027 года ограничения должны начать действовать в Новгородской и Тюменской областях, то есть одновременно с Челябинской. Аналогичный законопроект обсуждается в ХМАО.
«Рассмотрение законопроекта вызвано тем, что, во-первых, подростки нередко управляют транспортом без прав, что приводит к ДТП. Во-вторых, в нынешних реалиях ГСМ могут использоваться несовершеннолетними для диверсий и повреждения объектов критической инфраструктуры. После одобрения законопроекта на заседании законодательного собрания и принятия в первом чтении планируем подробно обсудить его с органами местного самоуправления, которым предстоит участвовать в этой работе. Финальное решение по второму и третьему чтениям будет принято уже после обсуждения»,— прокомментировал законопроект председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.