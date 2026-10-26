Число участников цветочного бизнеса в Северной Осетии выросло на 18%
В Северной Осетии к октябрю 2026 года насчитывалось 124 компании и индивидуальных предпринимателя, работающих в цветочном бизнесе. С января их число выросло на 18,1%, следует из данных «Контур.Фокуса», которые приводит РБК Кавказ. В абсолютном выражении это примерно 19 новых участников рынка. Показатель отражает число зарегистрированных участников, а не объём продаж или фактически работающих цветочных магазинов.
Рост отмечен и в других республиках Северного Кавказа. В Карачаево-Черкесии к октябрю работали 76 участников цветочного бизнеса — на 15,1% больше, чем в январе. В Ингушетии их число достигло 17, увеличившись на 13,3%, в Дагестане — 304, прибавив 11,4%. В абсолютных значениях крупнейший рынок из перечисленных — дагестанский, но быстрее всего рос осетинский.
По всей России «Контур.Фокус» насчитал 42 046 участников цветочного бизнеса. С начала года показатель увеличился на 3,64%, или на 1 477 компаний и предпринимателей. Эти цифры приводят «Ведомости Юг» в исследовании рынка на основе данных сервиса. По данным издания, 39 270 участников, или 93,4% рынка, — индивидуальные предприниматели. Большинство заняты розничной торговлей: в этом сегменте зарегистрировано 39 106 участников, в оптовом — 2 803.
Общий прирост скрывает высокую сменяемость бизнеса. За первые десять месяцев 2026 года в стране зарегистрировали 6 106 новых участников, а 4 629 прекратили деятельность. Число закрытий составило 75,8% от числа регистраций. За тот же период 2025 года соотношение было ниже — 60,3%: 4 008 закрытий против 6 651 регистрации. Таким образом, число участников растёт, хотя предприниматели чаще уходят с рынка.
Аналитики связывают развитие розницы с онлайн-заказами и доставкой букетов. Цветы также покупают всё чаще вне традиционных праздничных поводов — для оформления интерьеров и в качестве элемента повседневного общения. При этом число зарегистрированных компаний само по себе не показывает, насколько прибыльны их продажи и как меняется спрос. По данным исследования Posiflora, опубликованного «Альфа-Курс» в октябре 2026 года, оборот 1 908 цветочных точек за год вырос на 4,2%, тогда как число заказов снизилось на 3,7%, а средний чек увеличился на 8,2%.
Рынок зависит и от поставок. Через таможни Внуково и Шереметьево в первом полугодии 2026 года в Россию ввезли более 600 тонн свежесрезанных цветов — втрое больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает специальный проект РБК Петербург о рынке цветов. Одновременно растёт отечественное цветоводство: по данным РБК Кавказ, с начала года число участников этого направления растениеводства увеличилось на 3,97%.
На этом фоне регионы СКФО рассчитывают расширить собственное производство. По итогам 2026 года выпуск цветов в округе может вырасти на 15%, или на 5,5 млн штук относительно 2025 года. В перспективе производители округа смогут выращивать до 50 млн цветов на срез в год — примерно в десять раз больше уровня 2025 года. Тогда доля СКФО в российском выращивании цветов может достигнуть 9–11%. В апреле на Кавказском инвестиционном форуме глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил регионам вместе с «Кавказ.РФ» определить площадки для цветочных проектов и сформировать пул инвесторов.