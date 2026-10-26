Число участников цветочного бизнеса в Северной Осетии выросло на 18%

Аналитики связывают развитие розницы с онлайн-заказами и доставкой букетов. Цветы также покупают всё чаще вне традиционных праздничных поводов — для оформления интерьеров и в качестве элемента повседневного общения. При этом число зарегистрированных компаний само по себе не показывает, насколько прибыльны их продажи и как меняется спрос. По данным исследования Posiflora, опубликованного «Альфа-Курс» в октябре 2026 года, оборот 1 908 цветочных точек за год вырос на 4,2%, тогда как число заказов снизилось на 3,7%, а средний чек увеличился на 8,2%.