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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Прикамье

В Прикамье почти 62% семей с детьми имеют финансовую возможность арендовать квартиру

В январе – сентябре 2026 года в Прикамье доля семей с двумя детьми, которые имеют возможность арендовать жилье, составила 61,8%. При этом семейный доход, необходимый для оплаты съемного жилья, согласно расчетам «РИА Рейтинг», составляет 111 тыс. руб. Так, Пермский край занял 14-е место в рейтинге регионов России по доступности аренды квартир семьям с детьми.
В целом по стране доступность арендного жилья за год повысилась на 3,5 процентного пункта. Лидерами рейтинга регионов по доступности аренды жилья стали Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Замыкают список Чечня и Ингушетия.