В Прикамье почти 62% семей с детьми имеют финансовую возможность арендовать квартиру

В январе – сентябре 2026 года в Прикамье доля семей с двумя детьми, которые имеют возможность арендовать жилье, составила 61,8%. При этом семейный доход, необходимый для оплаты съемного жилья, согласно расчетам «РИА Рейтинг», составляет 111 тыс. руб. Так, Пермский край занял 14-е место в рейтинге регионов России по доступности аренды квартир семьям с детьми.