Гран-при США — 18-й этап чемпионата мира
1 (1). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 1:35.16,650. 2 (4). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 13,078. 3 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 17,485. 4 (5). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 18,515. 5 (8). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 30,521. 6 (3). Изак Аджар (Франция, Red Bull) — 34,373. 7 (7). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 52,674. 8 (6). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — 54,303. 9 (9). Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 1.19,183. 10 (10). Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1.27,516.
В скобках — место на старте.
Чемпионат пилотов
1. Антонелли — 365 очков. 2. Рассел — 242. 3. Хэмилтон — 241. 4. Ферстаппен — 236. 5. Леклер — 233. 6. Норрис — 211. 7. Пиастри — 144. 8. Аджар — 105. 9. Лоусон — 77. 10. Гасли — 42.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 607 очков. 2. Ferrari — 474. 3. Red Bull — 355. 4. McLaren — 355. 5. Racing Bulls — 102. 6. Alpine — 69. 7. Haas — 30. 8. Audi — 23. 9. Williams — 12. 10. Aston Martin — 7.