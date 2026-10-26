ОЭЗ «Тольятти» вошла в топ-5 рейтинга устойчивого развития особых экономических зон в РФ
Площадка лидирует по 86 показателям
Особая экономическая зона «Тольятти» включена в первую пятерку рейтинга устойчивого развития ОЭЗ России. Итоги рейтинга были представлены на Международном форуме ОЭЗ2026 в Москве.
Оценку ежегодно проводит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития РФ. В основу исследования легли 86 показателей, отражающих операционную, экономическую и социальную эффективность площадок.
Позиции ОЭЗ «Тольятти» подкреплены устойчивой динамикой ключевых показателей резидентов. В настоящее время в реестре резидентов числится 45 компаний.
Совокупные инвестиции резидентов в реализуемые проекты достигли 72,8 млрд рублей. В рамках проектов создано 6 296 рабочих мест. Объем уплаченных резидентами налогов, таможенных и иных платежей составил 20,8 млрд рублей.
Одновременно с этим на форуме были обнародованы результаты рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, в котором Особая экономическая зона «Тольятти» закрепилась на шестом месте, улучшив или сохранив позиции относительно 2025 года.
В правительстве региона подчеркивают, что высокая рейтинговая оценка отражает системную работу по наращиванию инвестиционной привлекательности территории и созданию благоприятных условий для локализации производств.