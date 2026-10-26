— Игорь Михайлович, поздравляю Вас с 65-летием! Удивительно, сколько в Вас сочетается: выдающийся музыкант, саксофонист мирового уровня, большой друг хоккея и человек, который всегда готов поддержать и прийти на помощь,— мы не раз вместе выходили на лед, а 1 июля на товарищеском, но таком важном матче Россия—США Вы еще и аккомпанировали на саксофоне при исполнении гимна России. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, новых творческих побед и ярких событий — и на сцене, и на льду!