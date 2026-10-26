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Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет народному артисту РФ, художественному руководителю Московского джазового оркестра Игорю Бутману
Игорь Бутман

Игорь Бутман

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Его поздравляет главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг:
— Игорь Михайлович, поздравляю Вас с 65-летием! Удивительно, сколько в Вас сочетается: выдающийся музыкант, саксофонист мирового уровня, большой друг хоккея и человек, который всегда готов поддержать и прийти на помощь,— мы не раз вместе выходили на лед, а 1 июля на товарищеском, но таком важном матче Россия—США Вы еще и аккомпанировали на саксофоне при исполнении гимна России. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, новых творческих побед и ярких событий — и на сцене, и на льду!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

С джазом по жизни

На пресс-показе выставки «БУТМАН!», приуроченной к 65-летию джазмена
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На пресс-показе выставки «БУТМАН!», приуроченной к 65-летию джазмена

Антон Великжанин / Коммерсантъ

Игорь Бутман с саксофоном, 1990-е годы. В США он окончил музыкальный колледж Беркли в Бостоне и выступал с оркестром вибрафониста Лайонела Хэмптона. Вернувшись в Россию, собрал собственный биг-бэн
2/212/21

Игорь Бутман с саксофоном, 1990-е годы. В США он окончил музыкальный колледж Беркли в Бостоне и выступал с оркестром вибрафониста Лайонела Хэмптона. Вернувшись в Россию, собрал собственный биг-бэн

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С женой, дизайнером Оксаной Бутман, на прогулке, 2000 год
3/213/21

С женой, дизайнером Оксаной Бутман, на прогулке, 2000 год

Наталья Логинова / Коммерсантъ

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С политиком Борисом Немцовым (справа) на благотворительном концерте певца Элтона Джона в Екатерининском дворце в Царском Селе, 2001 год
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С политиком Борисом Немцовым (справа) на благотворительном концерте певца Элтона Джона в Екатерининском дворце в Царском Селе, 2001 год

Михаил Разуваев / Коммерсантъ

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На собственном музыкальном вечере в «Башне 2000» комплекса «Москва-Сити», 2004 год
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На собственном музыкальном вечере в «Башне 2000» комплекса «Москва-Сити», 2004 год

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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На субботнике фестиваля «Черешневый лес» на территории Пушкинского музея в Москве, 2004 год
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На субботнике фестиваля «Черешневый лес» на территории Пушкинского музея в Москве, 2004 год

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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У патефона на субботнике в честь открытия фестиваля «Черешневый лес» в Пушкинском музее, 2005 год
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У патефона на субботнике в честь открытия фестиваля «Черешневый лес» в Пушкинском музее, 2005 год

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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С альтистом и дирижером Юрием Башметом (слева) на концерте «Живая музыка Победы» на Красной площади, 2005 год. Выступление оркестра «Новая Россия» было посвящено 60-летию парада Победы
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С альтистом и дирижером Юрием Башметом (слева) на концерте «Живая музыка Победы» на Красной площади, 2005 год. Выступление оркестра «Новая Россия» было посвящено 60-летию парада Победы

Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

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На открытии фестиваля «Триумф джаза» в Московском международном доме музыки, 2006 год. Бутман основал фестиваль, на который в разные годы приезжали саксофонист Ли Кониц, пианист Маккой Тайнер и барабанщик Элвин Джонс
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На открытии фестиваля «Триумф джаза» в Московском международном доме музыки, 2006 год. Бутман основал фестиваль, на который в разные годы приезжали саксофонист Ли Кониц, пианист Маккой Тайнер и барабанщик Элвин Джонс

Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

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Перед товарищеским хоккейным матчем с командой Нижнего Новгорода на стадионе «Торпедо», 2007 год. В юности Бутман выступал за юношескую команду СКА в Ленинграде, но выбрал профессию музыканта
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Перед товарищеским хоккейным матчем с командой Нижнего Новгорода на стадионе «Торпедо», 2007 год. В юности Бутман выступал за юношескую команду СКА в Ленинграде, но выбрал профессию музыканта

Роман Яровицын / Коммерсантъ

С саксофоном на трапе самолета на презентации проекта «Аэрофлот — Bosco Sport» в аэропорту Шереметьево, 2008 год. Самолет подготовили для перелета российской олимпийской сборной на Игры в Пекине
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С саксофоном на трапе самолета на презентации проекта «Аэрофлот — Bosco Sport» в аэропорту Шереметьево, 2008 год. Самолет подготовили для перелета российской олимпийской сборной на Игры в Пекине

Валерий Мельников / Коммерсантъ

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С предпринимателем, главой Bosco di Ciliegi Михаилом Куснировичем (справа) на открытии катка на Красной площади, 2008 год
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С предпринимателем, главой Bosco di Ciliegi Михаилом Куснировичем (справа) на открытии катка на Красной площади, 2008 год

Дмитрий Исхаков

С председателем Совета по развитию финансового рынка России Алексеем Кудриным (справа) на праздновании своего 50-летия в демонстрационном зале ГУМа, 2011 год
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С председателем Совета по развитию финансового рынка России Алексеем Кудриным (справа) на праздновании своего 50-летия в демонстрационном зале ГУМа, 2011 год

Денис Вышинский / Коммерсантъ

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С певицей Александрой Савельевой на Bosco-балу в телецентре «Останкино», 2015 год
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С певицей Александрой Савельевой на Bosco-балу в телецентре «Останкино», 2015 год

Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

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На теннисном турнире Bosco Cup в честь 60-летия «Лужников», 2016 год
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На теннисном турнире Bosco Cup в честь 60-летия «Лужников», 2016 год

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Слева направо: руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, бывший советник президента России Владимир Шевченко и Игорь Бутман перед вручением премии Олега Янковского «Творческое открытие» в «Лужниках» на фестивале «Черешневый лес», 2017 год
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Слева направо: руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, бывший советник президента России Владимир Шевченко и Игорь Бутман перед вручением премии Олега Янковского «Творческое открытие» в «Лужниках» на фестивале «Черешневый лес», 2017 год

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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На праздновании 25-летия Московского джазового оркестра на ГУМ-Катке, 2024 год. Коллектив начинался с биг-бэнда, который Бутман собрал в конце 1990-х
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На праздновании 25-летия Московского джазового оркестра на ГУМ-Катке, 2024 год. Коллектив начинался с биг-бэнда, который Бутман собрал в конце 1990-х

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Хормейстер Михаил Турецкий (слева), саксофонист Игорь Бутман (второй слева) и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов (справа) перед встречей Владимира Путина с доверенными лицами в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, 2024 год
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Хормейстер Михаил Турецкий (слева), саксофонист Игорь Бутман (второй слева) и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов (справа) перед встречей Владимира Путина с доверенными лицами в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, 2024 год

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На закрытии сезона ГУМ-Катка на Красной площади, 2026 год
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На закрытии сезона ГУМ-Катка на Красной площади, 2026 год

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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На показе коллекции Bosco Family «Весна–лето» в Петровском пассаже в Москве, 2026 год
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На показе коллекции Bosco Family «Весна–лето» в Петровском пассаже в Москве, 2026 год

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Газета «Коммерсантъ» №199

от 27.10.2026, стр. 11
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