Дни рождения
Сегодня исполняется 65 лет народному артисту РФ, художественному руководителю Московского джазового оркестра Игорю Бутману
Его поздравляет главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг:
— Игорь Михайлович, поздравляю Вас с 65-летием! Удивительно, сколько в Вас сочетается: выдающийся музыкант, саксофонист мирового уровня, большой друг хоккея и человек, который всегда готов поддержать и прийти на помощь,— мы не раз вместе выходили на лед, а 1 июля на товарищеском, но таком важном матче Россия—США Вы еще и аккомпанировали на саксофоне при исполнении гимна России. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, новых творческих побед и ярких событий — и на сцене, и на льду!
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 11