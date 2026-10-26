В Ростовской области завершили ремонт подъезда к селу Дубовскому
В Дубовском районе завершили ремонт дороги, соединяющей село Дубовское с трассой «Котельниково — Зимовники — Сальск — Песчанокопское». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
В ходе ремонта дорожные службы укрепили основание полотна, уложили горячий асфальтобетон. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку, в том числе обозначили пешеходные переходы.
По словам министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой, обновление дорожной сети в Дубовском районе ведется последовательно. В последние годы здесь ремонтировали участки, связывающие отдаленные населенные пункты с районным центром.
Все работы на объекте завершены в полном объеме и приняты профильными специалистами.