Ростов-Главный вошел в тройку вокзалов РФ по объему Wi-Fi-трафика
Вокзал Ростов-Главный вошел в тройку российских железнодорожных вокзалов по объему скачанного через бесплатную сеть Wi-Fi трафика. За январь—сентябрь 2026 года пассажиры использовали на нем 68 ТБ интернет-трафика, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Больше трафика за этот период пришлось на вокзалы Краснодар-1 (94 ТБ) и Адлер (71 ТБ). Всего на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги пассажиры за девять месяцев скачали 5,4 тыс. ТБ данных — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Число подключений к публичной Wi-Fi-сети выросло до 14,1 млн, что в 1,7 раза превышает прошлогодний показатель. Ростов-Главный в тройку лидеров по количеству подключений не вошел.