Ростов-Главный вошел в тройку вокзалов РФ по объему Wi-Fi-трафика

Больше трафика за этот период пришлось на вокзалы Краснодар-1 (94 ТБ) и Адлер (71 ТБ). Всего на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги пассажиры за девять месяцев скачали 5,4 тыс. ТБ данных — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.