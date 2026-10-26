Новосибирца задержали за подрыв квартиры с двумя жильцами
Житель города Оби (Новосибирская область) устроил взрыв в одной из квартир на ул. Большой. Злоумышленника задержали сотрудники полиции и ФСБ, сообщило главное управление МВД по региону.
По данным областной прокуратуры, ночью 21 октября фигурант дела проник в квартиру дома, где проживал сам, и пытался убить находившихся там 29-летнюю знакомую и 30-летнего мужчину. В результате взрыва неизвестного устройства произошло возгорание. Жильцов с травмами доставили в больницу.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранту дела по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что ранее он уже был судим.