Новосибирца задержали за подрыв квартиры с двумя жильцами

По данным областной прокуратуры, ночью 21 октября фигурант дела проник в квартиру дома, где проживал сам, и пытался убить находившихся там 29-летнюю знакомую и 30-летнего мужчину. В результате взрыва неизвестного устройства произошло возгорание. Жильцов с травмами доставили в больницу.