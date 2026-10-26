Четверых последователей запрещенной организации оставили под стражей в Удмуртии

Верховный суд Удмуртии оставил под стражей четырех жителей Воткинска, обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.