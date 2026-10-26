Четверых последователей запрещенной организации оставили под стражей в Удмуртии
Защитники троих обвиняемых просили заменить арест более мягкой мерой
Верховный суд Удмуртии оставил под стражей четырех жителей Воткинска, обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Апелляционные жалобы подали защитники троих обвиняемых. Они просили заменить заключение под стражу на подписку о невыезде, домашний арест или запрет определенных действий. Верховный суд республики не изменил избранную меру пресечения в отношении всех четверых.
Ранее Индустриальный районный суд Ижевска заключил под стражу двух предполагаемых руководителей организации в возрасте 60 и 61 года, а также двух участниц — 21 и 61 года. Арест избрали до 8 декабря 2026 года.
По версии следствия, обвиняемые обеспечивали деятельность запрещенной организации, в том числе занимались вовлечением новых участников. В зависимости от роли им вменяют организацию деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и участие в ее деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).