Четверых жителей Воткинска заключили под стражу по делу об экстремизме

По версии следствия, двое мужчин в возрасте 60 и 61 года, которых считают руководителями местной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ), обеспечивали ее деятельность, в том числе вовлекали новых участников. Еще двум женщинам в возрасте 21 и 61 года вменяют участие в деятельности организации.