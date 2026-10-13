Четверых жителей Воткинска заключили под стражу по делу об экстремизме
Фигурантов дела о запрещенной организации отправили в СИЗО до 8 декабря
13.10.2026, 09:41
Индустриальный районный суд Ижевска заключил под стражу четырех жителей Воткинска, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней. Об этом сообщила пресс-служба судов Удмуртии.
По версии следствия, двое мужчин в возрасте 60 и 61 года, которых считают руководителями местной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ), обеспечивали ее деятельность, в том числе вовлекали новых участников. Еще двум женщинам в возрасте 21 и 61 года вменяют участие в деятельности организации.
В зависимости от роли обвиняемым вменяют организацию деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и участие в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
Обвиняемые и их защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Суд постановил содержать всех четверых под стражей до 8 декабря 2026 года.