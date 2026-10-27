Udm Fashion 2026/2027

Вторник, 27.10.2026
Радио «ЪFM»
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Выпуск газеты №199
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На входе гостей встречала фотозона
Мария Бакланова / Коммерсантъ
Зрители и участники до начала показа мод
Подготовка зала перед мероприятием
Модель перед выступлением
Модель готовится к показу
Участники недели моды обсуждают выход
Модель готовят к показу
Гостям мероприятия на входе выдавали журнал с прошлогоднего показа мод
На бэкстейдже на каждую коллекцию были отведены свои зоны
В зале гостей встречала игра на скрипке Эльзы Куприной
Организаторы мероприятия Алия Сунгатова и Марина Дегтярева-Макина выступают перед началом показа
Мероприятие открыла коллекция салона итальянских тканей «Брависсимо»
Модель демонстрирует коллекцию магазина тканей
Дизайнер и директор магазина — Василя Винокурова
Каждый мог сфотографироваться на фоне стены «Неделя Удм Фешн»
Модель демонстрирует коллекцию арт-платьев «Пикассо» бренда Golota
В коллекции у каждой модели были характерные сумочки
Дизайнер — Алла Голота
Зрители во время показа коллекции бренда Golota
Перед третьей коллекцией был показан танец актеров Театра оперы и балета Удмуртии под музыку Арама Хачатуряна к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»