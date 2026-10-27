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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
УдмуртияФото

Udm Fashion 2026/2027

Неделя мод в Удмуртии завершилась вип-показом
Неделю мод в Удмуртии Udm Fashion 2026/2027 завершили вип-показом в Доме дружбы народов 25 октября. Какие коллекции показали дизайнеры и модели — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
На входе гостей встречала фотозона
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На входе гостей встречала фотозона

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Зрители и участники до начала показа мод
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Зрители и участники до начала показа мод

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Подготовка зала перед мероприятием
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Подготовка зала перед мероприятием

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Модель перед выступлением
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Модель перед выступлением

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Модель готовится к показу
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Модель готовится к показу

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Участники недели моды обсуждают выход
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Участники недели моды обсуждают выход

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Модель готовят к показу
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Модель готовят к показу

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Гостям мероприятия на входе выдавали журнал с прошлогоднего показа мод
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Гостям мероприятия на входе выдавали журнал с прошлогоднего показа мод

Мария Бакланова / Коммерсантъ

На бэкстейдже на каждую коллекцию были отведены свои зоны
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На бэкстейдже на каждую коллекцию были отведены свои зоны

Мария Бакланова / Коммерсантъ

В зале гостей встречала игра на скрипке Эльзы Куприной
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В зале гостей встречала игра на скрипке Эльзы Куприной

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Организаторы мероприятия Алия Сунгатова и Марина Дегтярева-Макина выступают перед началом показа
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Организаторы мероприятия Алия Сунгатова и Марина Дегтярева-Макина выступают перед началом показа

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Мероприятие открыла коллекция салона итальянских тканей «Брависсимо»
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Мероприятие открыла коллекция салона итальянских тканей «Брависсимо»

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Модель демонстрирует коллекцию магазина тканей
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Модель демонстрирует коллекцию магазина тканей

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Дизайнер и директор магазина — Василя Винокурова
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Дизайнер и директор магазина — Василя Винокурова

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Каждый мог сфотографироваться на фоне стены «Неделя Удм Фешн»
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Каждый мог сфотографироваться на фоне стены «Неделя Удм Фешн»

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Модель демонстрирует коллекцию арт-платьев «Пикассо» бренда Golota
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Модель демонстрирует коллекцию арт-платьев «Пикассо» бренда Golota

Мария Бакланова / Коммерсантъ

В коллекции у каждой модели были характерные сумочки
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В коллекции у каждой модели были характерные сумочки

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Дизайнер — Алла Голота
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Дизайнер — Алла Голота

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Зрители во время показа коллекции бренда Golota
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Зрители во время показа коллекции бренда Golota

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Перед третьей коллекцией был показан танец актеров Театра оперы и балета Удмуртии под музыку Арама Хачатуряна к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»
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Перед третьей коллекцией был показан танец актеров Театра оперы и балета Удмуртии под музыку Арама Хачатуряна к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»

Мария Бакланова / Коммерсантъ