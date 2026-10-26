Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 450 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9750. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5610. 4 (4). Бен Шелтон (США) — 4680. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3860. 6 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3690. 7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3515. 8 (10). Артюр Фис (Франция) — 3425. 9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 3380. 10 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3280. 11 (11). Рафаэль Ходар (Испания) — 3234. 12 (12). Новак Джокович (Сербия) — 3090. 13 (14). Тейлор Фриц — 2995. 14 (15). Томми Пол — (оба — США) — 2675. 15 (13). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2600. 16 (16). Якуб Меншик (Чехия) — 2495. 17 (17). Брэндон Накасима — 2375. 18 (17). Лернер Тьен (оба — США) — 2345. 19 (21). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2310. 20 (19). Александр Бублик (Казахстан) — 2285… 22 (22). Андрей Рублев — 2175… 24 (25). Карен Хачанов — 2030… 69 (70). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 807.
Рейтинг WTA
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9501 очко. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7550. 3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 6306. 4 (4). Джессика Пегула — 6225. 5 (5). Кори Гауфф (обе — США) — 5973. 6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5229. 7 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 4725. 8 (9). Ига Швёнтек (Польша) — 4389. 9 (8). Линда Носкова (Чехия) — 4353. 10 (10). Марта Костюк (Украина) — 3920. 11 (11). Майя Хвалиньская (Польша) — 3016. 12 (11). Ива Йович (США) — 2941. 13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2798. 14 (15). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2540. 15 (16). Виктория Мбоко (Канада) — 2393. 16 (17). Сорана Кырстя (Румыния) — 2386. 17 (18). Аманда Анисимова (США) — 2363. 18 (19). Наоми Осака (Япония) — 2287. 19 (20). Александра Эала (Филиппины) — 2241. 20 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2222… 25 (23). Анна Калинская — 1935... 33 (33). Екатерина Александрова — 1591... 43 (43). Людмила Самсонова — 1234... 79 (80). Алина Корнеева (все — Россия) — 895.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 12