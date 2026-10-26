Суд признал патронный завод в Аксае банкротом
Арбитражный суд Ростовской области признал АО «Ростовский патронный завод» (г. Аксай) несостоятельным по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Решение по делу опубликовано в картотеке инстанции.
Инициатором процесса выступило волгоградское ООО «АвтоПрофи», которому предприятие задолжало более 4 млн рублей. Судебный акт, подтверждающий долг, вступил в законную силу еще в 2023 году, однако исполнительное производство было прекращено в мае 2025 года из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества.
Суд установил, что завод фактически прекратил деятельность: последняя бухгалтерская отчетность была сдана за 2022 год, выручка с 2021 года отсутствует, а сведения о юридическом адресе в выписке ЕГРЮЛ с марта 2025 года имеют статус недостоверных. Акт осмотра подтвердил, что здание по месту регистрации представляет собой заброшенное строение. Совокупность этих факторов позволила суду применить статью 230 закона о банкротстве, предназначенную для компаний, прекративших деятельность.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Ростовский патронный завод» зарегистрировано в 2022 году в г. Аксай. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Уставный капитал компании составляет 50 млн рублей. Учредитель — Алексей Манаков. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Конкурсным управляющим утвержден Александр Киричек из СРО «Объединение арбитражных управляющих «Лидер». Требования «АвтоПрофи» включены в третью очередь реестра кредиторов.
Рассмотрение отчета о результатах конкурсного производства назначено на 9 декабря 2026 года. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.
В 2023–2024 годах в Арбитражном суде Ростовской области рассматривалось несколько исков к заводу. Семь предприятий обвиняли АО «РПЗ» в задолженностях по контрактам. В сумме речь шла о долгах примерно на 9,9 млн рублей. По данным ФНС за 2023 год, среднесписочная численность сотрудников составляла всего 1 человек.