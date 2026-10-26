Суд признал патронный завод в Аксае банкротом

Суд установил, что завод фактически прекратил деятельность: последняя бухгалтерская отчетность была сдана за 2022 год, выручка с 2021 года отсутствует, а сведения о юридическом адресе в выписке ЕГРЮЛ с марта 2025 года имеют статус недостоверных. Акт осмотра подтвердил, что здание по месту регистрации представляет собой заброшенное строение. Совокупность этих факторов позволила суду применить статью 230 закона о банкротстве, предназначенную для компаний, прекративших деятельность.