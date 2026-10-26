Нижегородских бизнесменов оштрафовали на 2,2 млн рублей из-за мигрантов

Суд оштрафовал нижегородских индивидуальных предпринимателей на 2,2 млн руб. из-за мигрантов, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Полиция составила в отношении них административные протоколы по ч.1 и ч. 3 ст.18.15 КоАП РФ о привлечении иностранцев к труду без разрешения и заключения с ними трудовых договоров.