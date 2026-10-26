Нижегородских бизнесменов оштрафовали на 2,2 млн рублей из-за мигрантов
Суд оштрафовал нижегородских индивидуальных предпринимателей на 2,2 млн руб. из-за мигрантов, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Полиция составила в отношении них административные протоколы по ч.1 и ч. 3 ст.18.15 КоАП РФ о привлечении иностранцев к труду без разрешения и заключения с ними трудовых договоров.
Также в ходе полицейского рейда на производстве на улице Монастырке в Нижнем Новгороде выявили 16 мигрантов, которые работали без патентов и трудовых договоров. На них составили 33 протокола и оштрафовали на 66 тыс. руб. Троих иностранцев выдворили из России.
Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам операции «Нелегал-2026» с 1 по 10 октября полиция выявила более 1,3 тыс. нарушений миграционного законодательства. Свыше 170 иностранцев выдворят из России, въезд в РФ запретили 161 мигранту.