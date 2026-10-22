Свыше 170 мигрантов выдворят из России после рейда нижегородской полиции
Полиция по итогам второго этапа операции «Нелегал-2026», которая проводилась в Нижегородской области 1–10 октября, выявила свыше 1,3 тыс. нарушений миграционного законодательства. Более 170 иностранцев выдворят из России, въезд в РФ запретили 161 мигранту. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Сотрудники МВД составили 510 административных протоколов о нарушении правил въезда в РФ, еще 329 — о незаконном привлечении иностранцев к работе. Также составлено 256 протоколов о нарушении правил пребывания в России и 135 — о незаконной трудовой деятельности, говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам операции возбуждено 142 уголовных дела об организации незаконной миграции и подделке документов. В частности, иностранцы нелегально работали на предприятии по переработке лома черных металлов на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде. В городе Бор нелегалов нашли с помощью беспилотников.
Как писал «Ъ-Приволжье», в первом полугодии 2026 года из Нижегородской области выдворили более 1 тыс. иностранцев.