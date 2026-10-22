Свыше 170 мигрантов выдворят из России после рейда нижегородской полиции

Кроме того, по итогам операции возбуждено 142 уголовных дела об организации незаконной миграции и подделке документов. В частности, иностранцы нелегально работали на предприятии по переработке лома черных металлов на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде. В городе Бор нелегалов нашли с помощью беспилотников.