Беглов повысил главу комитета по внешним связям до вице-губернатора Петербурга

Господину Григорьеву 68 лет. Карьеру он начинал в системе государственной безопасности после окончания Высшей школы КГБ СССР в 1985 году. С 1996 года руководил управлениями международного сотрудничества в федеральных структурах. С 2009 года на руководящих должностях отвечал за вопросы внешней торговли и международной деятельности в крупных госкомпаниях. Пост председателя комитета по внешним связям господин Григорьев занимает с 2014 года.