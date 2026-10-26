Беглов повысил главу комитета по внешним связям до вице-губернатора Петербурга
Председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев с 26 октября приступил к работе в качестве вице-губернатора города, сообщили в пресс-службе Смольного. Соответствующее решение принял губернатор Александр Беглов. Господин Григорьев продолжит отвечать за международную повестку.
После назначения численность городского правительства не изменится. Господин Григорьев и ранее входил в его состав, будучи главой комитета по внешним связям. Теперь в Санкт-Петербурге 12 вице-губернаторов.
Господину Григорьеву 68 лет. Карьеру он начинал в системе государственной безопасности после окончания Высшей школы КГБ СССР в 1985 году. С 1996 года руководил управлениями международного сотрудничества в федеральных структурах. С 2009 года на руководящих должностях отвечал за вопросы внешней торговли и международной деятельности в крупных госкомпаниях. Пост председателя комитета по внешним связям господин Григорьев занимает с 2014 года.