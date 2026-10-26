На торги выставлен актив «Неклиновское ХПП» стоимостью 153 млн рублей
Конкурсный управляющий АО «Неклиновское ХПП», в отношении которого Арбитражным судом Ростовской области введена процедура конкурсного производства, выставил на открытые электронные торги имущество должника. Объявление о проведении аукциона опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Торги пройдут 3 декабря 2026 года на электронной площадке ООО «АукционПро». Прием заявок от потенциальных покупателей осуществляется с 26 октября по 1 декабря 2026 года.
Предметом торгов выступает 13 лотов. Лот №1 (единый имущественный комплекс): само хлебоприемное предприятие в селе Покровское Неклиновского района. В состав актива входят три земельных участка, 71 здание и сооружение (включая зерносклады, норийные башни, административное здание и цеха), а также 190 наименований оборудования и материалов. Начальная цена — 153,19 млн рублей.
Лоты №2–7 (автотранспорт): легковые и грузовые автомобили, включая LADA ВАЗ-211440 (62 тыс. рублей), ЗИЛ-ММЗ-450650 (410 тыс. рублей), КАМАЗ-452800 (691 тыс. рублей) и другие. Лоты №8–12 (сельхозтехника и прицепы): автоцистерна, тракторный прицеп СЗАП-8543 (190 тыс. рублей) и другие. Лот №13: трактор «Беларус» МТЗ-80.1 с начальной ценой 606 тыс. рублей.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, размер задатка для участия — 20%.
Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи в течение пяти дней с момента получения предложения и оплатить приобретенное имущество в течение 30 дней после подписания договора. Реквизиты для внесения задатка и итоговой оплаты указаны в сообщении, размещенном в реестре.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Неклиновское хлебоприемное предприятие» зарегистрировано в 1992 году в селе Покровское Ростовской области. Компания занимается деятельностью по складированию и хранению. Уставный капитал — 1 млн руб. Убыток предприятия за 2025 год составляет 18 тыс. руб.
Межрайонная инспекция ФНС № 18 по Ростовской области в сентябре 2023 года обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании АО «Неклиновское хлебоприемное предприятие» банкротом из-за задолженности в размере 4,1 млн руб. Долг распределен следующим образом: 2,3 млн руб. — требования второй очереди, 1,8 млн руб. — третьей очереди реестра кредиторов. В состав задолженности третьей очереди входят недоимка в размере 1,7 млн руб.
В подтверждение наличия у должника имущества, за счет которого возможно погашение долгов и расходов по делу о банкротстве, налоговый орган представил сведения о зарегистрированных активах предприятия. В Таганроге по адресу ул. 1-я Линия, 109А числятся: земельный участок площадью 330 кв. м, гараж площадью 16,8 кв. м, летняя кухня площадью 36,7 кв. м и жилой дом площадью 70,5 кв. м. Кроме того, за предприятием зарегистрированы два автомобиля — Mercedes-Benz CLS 280 2008 года выпуска и Porsche Boxster 2007 года выпуска.