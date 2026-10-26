В Ленобласти поддержали продление льготных тарифов на электроэнергию до июля 2027 года

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о продлении региональной льготы до 1 июля 2027 года. Она распространяется на жителей, которые проживают в регионе не менее года. Кроме того, с 1 января 2027 года первый диапазон потребления электроэнергии для домохозяйств с электроотоплением увеличат до 3 тыс. кВт·ч. Об этом сообщает «Онлайн 47».