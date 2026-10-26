В Ленобласти поддержали продление льготных тарифов на электроэнергию до июля 2027 года
В Законодательном собрании Ленинградской области поддержали решение о продлении льготных тарифов на электроэнергию для жителей региона и расширении льгот для домов с электроотоплением. Председатель областного парламента Сергей Бебенин заявил, что власти региона достигли согласия по вопросу снижения финансовой нагрузки на население.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о продлении региональной льготы до 1 июля 2027 года. Она распространяется на жителей, которые проживают в регионе не менее года. Кроме того, с 1 января 2027 года первый диапазон потребления электроэнергии для домохозяйств с электроотоплением увеличат до 3 тыс. кВт·ч. Об этом сообщает «Онлайн 47».
По словам господина Бебенина, тарифы, введенные в начале 2025 года, оказались слишком высокими для многих жителей. Он подчеркнул, что поддержка тех, кто не может самостоятельно справиться с расходами на электроэнергию, должна быть предусмотрена в областном бюджете.
«Ну, не оставишь же ты, извини меня, бабушку зимой без отопления. Она чем виновата, что у нее пенсия такая, что не покрывает все расходы?»— заявил председатель Заксобрания.