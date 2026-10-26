В Петербурге обновились температурные рекорды двух октябрьских ночей
В Санкт-Петербурге обновились температурные рекорды сразу для двух октябрьских ночей. Минувшей ночью воздух не остыл ниже +11,7 градуса, а предыдущий рекорд для 26 октября держался с 1937 года. Об этом 26 октября сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
В ночь с 24 на 25 октября минимальная температура составила +9,8 градуса. Прежний максимум для ночи на 25 октября зафиксировали в 1934 году — тогда столбики термометров опустились лишь до +8,8 градуса.
Ночь на 26 октября оказалась еще теплее: температура держалась на уровне +12…+13 градусов, а минимальное значение составило +11,7 градуса в 2:30. Это новый рекорд за весь период метеонаблюдений для этой даты. Предыдущий — +9,6 градуса — был установлен в 1937 году.
«В последние десятилетия температура никогда и до +10 гр. не дотягивала, только в прошлом году в эту ночь было +10,6 гр., но днем потом начало значительно холодать. Вот такие две суперночи у нас в конце октября»,— отметил господин Колесов.
По словам синоптика, 26 октября в Петербурге может обновиться и рекорд среднесуточной температуры для этой даты. Итоги он пообещал сообщить на следующий день.