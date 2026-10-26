Руководители СЖД ответили на вопросы ключевых грузоотправителей магистрали на встрече в Ярославле
Северная железная дорога в минувшую пятницу провела в Ярославле встречу для крупных партнеров, грузы которых составляют около 70% от общего объема погрузки и выгрузки магистрали. Это представители металлургического и химического комплексов Вологодской области, предприятия лесопромышленного комплекса Вологодской и Архангельской областей, добывающие предприятия Коми, Ямала, а также партнеры по логистике.
Участники встречи обсудили сложившиеся тенденции в сфере грузовых перевозок по России и на экспорт, переключение грузопотоков с южных направлений на Балтику и Дальний Восток, а также рост транзитного вагонопотока через Северную железную дорогу.
«Перевозки в порты Северо-Запада со станций СЖД за 8 месяцев этого года выросли на 9%, более 60% экспортных объемов производителей из наших регионов следует в этом направлении. Перевозки через Восточный полигон увеличены за этот же период почти на 12%. РЖД адаптируются к изменениям логистики, чтобы предприятия могли продолжать наращивать производство продукции, а мы — обеспечивать ее перевозку»,— рассказал первый заместитель начальника СЖД Виталий Васильченко.
Грузовладельцам рассказали также о разработке интеллектуального ассистента к системе «ЭТРАН», который сделает работу по планированию и осуществлению логистики еще более удобной. На встрече обсудили полный переход на электронный документооборот в соответствии с российским законодательством: за сентябрь 2026 года, когда вступили в силу новые правила, на СЖД свыше 50 тысяч файлов с обязательной информацией о грузоперевозках было автоматически передано в государственную информационную систему.
Промышленники поделились своими планами по развитию производств и инфраструктуры необщего пользования.
Встречи с грузоотправителями проводятся на СЖД регулярно в очном формате и онлайн, позволяют совместно разрабатывать технологические решения в сфере грузоперевозок.