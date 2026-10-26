Руководители СЖД ответили на вопросы ключевых грузоотправителей магистрали на встрече в Ярославле

«Перевозки в порты Северо-Запада со станций СЖД за 8 месяцев этого года выросли на 9%, более 60% экспортных объемов производителей из наших регионов следует в этом направлении. Перевозки через Восточный полигон увеличены за этот же период почти на 12%. РЖД адаптируются к изменениям логистики, чтобы предприятия могли продолжать наращивать производство продукции, а мы — обеспечивать ее перевозку»,— рассказал первый заместитель начальника СЖД Виталий Васильченко.