АвтоВАЗ запускает экскурсии на заводе в Санкт-Петербурге

На площадке АвтоВАЗа в Тольятти экскурсионные группы также еженедельно знакомятся с ключевыми этапами производства: от штамповки кузовных деталей и сварки кузовов до сборки на главном конвейере. В программу входят обед в ресторане заводоуправления, посещение корпоративного музея, а также осмотр панорамы автозавода и города с 24-го этажа.