АвтоВАЗ запускает экскурсии на заводе в Санкт-Петербурге
Посетителям предлагается проследить за производством и сесть за руль новой модели
«Автозавод Санкт-Петербург» запускает регулярные экскурсии для посетителей. Инициатива продолжает проект, реализуемый с 2024 года на заводе АвтоВАЗа в Тольятти. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила пресс-служба предприятия.
Трехчасовая экскурсия по петербургской площадке дает возможность увидеть ключевые этапы производства автомобилей Lada. В маршрут входит посещение производственных линий, осмотр конвейера, на котором сегодня выпускается модель Lada Iskra, а также демонстрация действующей системы контроля качества.
Завершается программа обзорным тест-драйвом. Во время него гости могут лично оценить ходовые характеристики новой модели. Экскурсии будут проводиться еженедельно.
Для разных целевых групп сформированы три специализированных формата. Туристический формат ориентирован на жителей и гостей Санкт-Петербурга. Программа рассчитана на широкую аудиторию и призвана показать современное российское автопроизводство «изнутри».
Профориентационный формат адресован школьникам и студентам. В нем в центре внимания находятся технологические цепочки, рабочие и инженерные специальности, а также перспективы карьеры в автомобильной отрасли. Формат может быть востребован образовательными учреждениями для организации выездных занятий.
Бизнес-формат предназначен для предпринимателей и профессиональных делегаций. Программа позволяет детально изучить организацию производственного потока, систему качества и технологические решения, что создает возможности для обмена отраслевыми практиками и бенчмаркинга.
На площадке АвтоВАЗа в Тольятти экскурсионные группы также еженедельно знакомятся с ключевыми этапами производства: от штамповки кузовных деталей и сварки кузовов до сборки на главном конвейере. В программу входят обед в ресторане заводоуправления, посещение корпоративного музея, а также осмотр панорамы автозавода и города с 24-го этажа.