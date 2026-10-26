На юге прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанных поездов

Тем не менее 18 поездов из-за происшествия задерживаются. В список таковых вошли поезда №11 Анапа — Москва, №113 Краснодар — Москва, №125 Новороссийск — Москва и №126 Москва — Новороссийск. Также задерживаются составы №8 Санкт-Петербург — Керчь, №92 Москва — Керчь, №304 Москва — Сухум, №302 Минск — Адлер, №38 Нижний Новгород — Сириус и №44 Москва — Сириус. Кроме того, с задержками следуют поезда №143 Кисловодск — Москва, №237 Воронеж — Москва, №135 Махачкала — Санкт-Петербург, №65 Воронеж — Москва, №154 Москва — Ростов-на-Дону, №62 Москва — Нальчик и №50 Санкт-Петербург — Кисловодск. В перечень также включен поезд №26 Москва — Воронеж.