В Краснодарский край и обратно задерживаются 18 пассажирских поездов

Движение поездов на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж Юго-Восточной железной дороги возобновлено после нарушения электроснабжения контактной сети из-за атаки беспилотника. При этом задерживаются 18 пассажирских составов, следующих в Краснодарский край и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.