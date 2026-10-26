В Краснодарский край и обратно задерживаются 18 пассажирских поездов
В Краснодарский край и обратно задерживаются 18 пассажирских поездов
Движение поездов на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж Юго-Восточной железной дороги возобновлено после нарушения электроснабжения контактной сети из-за атаки беспилотника. При этом задерживаются 18 пассажирских составов, следующих в Краснодарский край и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
В список задержанных вошли поезда №11 Анапа — Москва, №113 Краснодар — Москва, №125 Новороссийск — Москва и №126 Москва — Новороссийск. Также задерживаются составы №8 Санкт-Петербург — Керчь, №92 Москва — Керчь, №304 Москва — Сухум, №302 Минск — Адлер, №38 Нижний Новгород — Сириус и №44 Москва — Сириус.
Кроме того, с задержками следуют поезда №143 Кисловодск — Москва, №237 Воронеж — Москва, №135 Махачкала — Санкт-Петербург, №65 Воронеж — Москва, №154 Москва — Ростов-на-Дону, №62 Москва — Нальчик и №50 Санкт-Петербург — Кисловодск.
В перечень также включен поезд №26 Москва — Воронеж.
Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам необходимую помощь и содействие. РЖД принимают меры для возвращения поездов к установленному расписанию.
Ранее в Воронежской области после атаки беспилотника на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж было нарушено электроснабжение контактной сети, из-за чего движение поездов приостановили. На станции Сомово повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 Анапа — Москва. По предварительным данным, пострадали пять человек.