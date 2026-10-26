Суд в Новосибирске вернул иски ЮЛКМ на 1,2 млрд рублей к ТК «Нафтатранс плюс»

Арбитражный суд Новосибирской области в марте 2026 года арестовал имущество и счета ТК «Нафтатранс плюс» на 300 млн руб. по иску ЮЛКМ. Компания, занимающаяся оптовой торговлей топливом и поставляющая его в том числе для ООО «Тебойл Рус», ранее приостановила выплаты по всем выпускам облигаций. В «Нафтатранс плюс» объяснили дефолт высокими ставками, невозможностью рефинансировать кредиты и падением спроса на рынке нефтетрейдинга.