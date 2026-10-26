Суд в Новосибирске вернул иски ЮЛКМ на 1,2 млрд рублей к ТК «Нафтатранс плюс»
Арбитражный суд вернул представителю владельцев облигаций (ЮЛКМ) иски к новосибирской топливной компании «Нафтатранс плюс» по выпускам серий БО-03, БО-05 и БО-06 на общую сумму 1,18 млрд руб. (350,4 млн руб., 357,6 млн руб. и 471 млн руб. соответственно).
ЮЛКМ просила отсрочку уплаты госпошлины, ссылаясь на свое имущественное положение, однако суд отклонил ходатайство. Как следует из картотеки арбитражных дел, истец не подтвердил заявленные доводы: при подаче заявления не были представлены выписки по всем банковским счетам и справки об остатках денежных средств.
Вместе с тем ЮЛКМ сообщила, что намерена дождаться итогов заседания по делу о банкротстве эмитента, которое назначено на 9 ноября 2026 года, после чего подать заявление о включении в реестр требований кредиторов. Если рассмотрение дела вновь отложат, ЮЛКМ намерена повторно направить иски в суд.
Арбитражный суд Новосибирской области в марте 2026 года арестовал имущество и счета ТК «Нафтатранс плюс» на 300 млн руб. по иску ЮЛКМ. Компания, занимающаяся оптовой торговлей топливом и поставляющая его в том числе для ООО «Тебойл Рус», ранее приостановила выплаты по всем выпускам облигаций. В «Нафтатранс плюс» объяснили дефолт высокими ставками, невозможностью рефинансировать кредиты и падением спроса на рынке нефтетрейдинга.