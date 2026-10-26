Налоговая требует взыскать имущество «Азовской судоверфи» на 21,4 млн рублей
Межрайонная ИФНС России №23 по Самарской области обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием обратить взыскание на имущество АО «Азовская судоверфь» в пределах задолженности перед налоговой службой в размере 21,4 млн руб. Суд принял заявление к производству. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
В обеспечении задолженности находятся четыре автомобиля судоверфи: Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска, грузовой КамАЗ-65117 2006 года, Haval Dargo 2023 года и Porsche 718 Cayman 2019 года. Имущество было заложено по постановлению налогового органа о наложении ареста на имущество налогоплательщика от 29 июля 2026 года.
Помимо нового налогового спора, у «Азовской судоверфи» имеются открытые исполнительные производства. По данным банка данных ФССП, на конец сентября у компании числилось одно действующее производство с остатком задолженности 15,5 млн руб. Основанием указано отрицательное сальдо единого налогового счета.
Также в отношении компании приостановлены операции по банковским счетам. По данным на 21 октября 2026 года размер отрицательного сальдо ЕНС составляет более 26,1 млн руб. Соответствующие сведения ФНС приводятся в актуальных данных о «Азовской судоверфи».
Предварительное судебное заседание назначено на 7 декабря 2026 года.
По данным портала kartoteka.ru, АО «Азовская судоверфь» зарегистрировано 19 июня 2000 года в Азове Ростовской области. Основной вид деятельности — деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом. Генеральный директор — Михаил Бартник. Уставный капитал — 10 млн руб.
Руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова считает, что сведения о долге перед налоговой, блокировке счетов и исполнительные производства свидетельствуют о серьезных финансовых проблемах предприятия, что могло породить отсутствие выплаты заработной платы уже на значительный период.
«По сути, это классический набор признаков неплатежеспособности. Судя по имеющимся данным в открытых источниках, у компании отрицательное сальдо единого налогового счета, что, как правило, свидетельствует о том, что компания длительное время не платит налоги и взносы»,— отметила эксперт.
По мнению Ларисы Устиновой, исполнительное производство на 15,5 млн руб. по налоговым долгам говорит о том, что ФНС уже исчерпала обычные способы взыскания через банк и передала долг приставам. А иск налоговой обратить взыскание на автомобили — следующий шаг: так налоговая пытается получить деньги за счет имущества.