Налоговая требует взыскать имущество «Азовской судоверфи» на 21,4 млн рублей

По мнению Ларисы Устиновой, исполнительное производство на 15,5 млн руб. по налоговым долгам говорит о том, что ФНС уже исчерпала обычные способы взыскания через банк и передала долг приставам. А иск налоговой обратить взыскание на автомобили — следующий шаг: так налоговая пытается получить деньги за счет имущества.