На развитие транспортной системы Дона за девять месяцев направили 21,5 млрд рублей
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» направили 21,5 млрд руб., или 58,9% средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью. Об этом говорится в отчете о ходе реализации программы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На 2026 год программой предусмотрено 56,5 млрд руб., сводной бюджетной росписью — 36,5 млрд руб.
Наиболее высокий уровень освоения средств отмечен по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» — 6,6 млрд руб., или 85,7% от объема, предусмотренного бюджетной росписью. Все три запланированных показателя по проекту по итогам девяти месяцев достигнуты. В частности, власти отчитались о мониторинге строительно-монтажных работ на Северном обходе Ростова-на-Дону и других объектах.
На проект «Безопасность дорожного движения» направлено 265,4 млн руб., что составляет 100% предусмотренного объема. При этом по одному из двух показателей проекта выявлено отклонение: в регионе выросло число ДТП с летальным исходом из-за нарушений ПДД водителями.
Для повышения безопасности продолжается оснащение региональных дорог наружным освещением. Министерство транспорта Ростовской области и управление Госавтоинспекции утвердили план мероприятий, предусматривающий, в частности, нанесение шумовой разметки, установку информационных щитов, дорожных знаков и сигнальных столбиков.