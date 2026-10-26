На развитие транспортной системы Дона за девять месяцев направили 21,5 млрд рублей

Наиболее высокий уровень освоения средств отмечен по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» — 6,6 млрд руб., или 85,7% от объема, предусмотренного бюджетной росписью. Все три запланированных показателя по проекту по итогам девяти месяцев достигнуты. В частности, власти отчитались о мониторинге строительно-монтажных работ на Северном обходе Ростова-на-Дону и других объектах.