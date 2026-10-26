Временным управляющим Губкинской епархией в Белгородской области стал Митрополит Иоанн

«Как отмечается в документе, данная перестановка вызвана кадровыми изменениями в структуре митрополий. Епископ Губкинский и Грайворонский Авель освобожден от управления Губкинской епархией в связи с назначением на Петрозаводскую и Карельскую кафедру»,— пишет митрополия.