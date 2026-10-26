Временным управляющим Губкинской епархией в Белгородской области стал Митрополит Иоанн
Священный синод Русской православной церкви поручил временное управление Губкинской епархией митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну. Об этом сообщили в Белгородской митрополии.
«Как отмечается в документе, данная перестановка вызвана кадровыми изменениями в структуре митрополий. Епископ Губкинский и Грайворонский Авель освобожден от управления Губкинской епархией в связи с назначением на Петрозаводскую и Карельскую кафедру»,— пишет митрополия.
Отмечается также, что назначению предшествовало удовлетворение прошения митрополита Петрозаводского и Карельского Константина о почислении на покой.
Согласно уставу Русской православной церкви, архиереи подают прошение об уходе на покой по достижении 75-летнего возраста, а окончательное решение о времени его удовлетворения принимает Священный синод.
«Место пребывания митрополита Константина на покое с получением содержания от Петрозаводского епархиального управления оставлено на благоусмотрение святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Впредь до назначения нового правящего архиерея Губкинскую епархию будет окормлять глава Белгородской митрополии митрополит Иоанн»,— говорится в заявлении епархии.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал внедорожник Toyota медицинской роте в зоне специальной военной операции. Как уточнили в епархии, раньше автомобиль «служил владыке на Сахалине, где приходилось ездить по труднодоступным горным маршрутам».