Полноценное трамвайное движение в Ярославле откроют в мае
Полноценное трамвайное движение в Ярославле планируют восстановить в мае 2027 года, ко Дню города. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
По данным на 25 октября, в рамках концессионного соглашения заменено 33,9 км трамвайных путей из 43,9 км — более 77%. В город также поставили все 47 новых низкопольных трамваев, часть из которых уже работает на временных маршрутах в Дзержинском районе.
В ноябре власти планируют возобновить движение до Ярославского моторного завода после завершения строительства путепровода вблизи улицы Выставочной. При этом реконструкция другого путепровода — через железнодорожные пути у ЯМЗ — должна продолжаться до весны 2027 года.
Модернизация трамвайной инфраструктуры ведется с 2023 года по концессионному соглашению между правительством Ярославской области и ООО «Мовиста регионы Ярославль». Проект предусматривает обновление путей, остановочных комплексов, тяговых подстанций и депо.
Ранее власти рассчитывали завершить основные работы в 2026 году. Теперь полноценный запуск перенесен на май 2027 года.