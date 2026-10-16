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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронеже более 170 домов не подготовили к отопительному сезону

По данным Госжилинспекции Воронежской области, по состоянию на 15 октября в Воронеже к новому отопительному сезону (промывка и опрессовка) было подготовлено 96% от общего запланированного количества многоквартирных домов (МКД). Осталось подготовить 178 МКД, абсолютное большинство из них — в Коминтерновском районе. Основной причиной отставания является передача домов ООО «Стандарты управления». Вопрос обсуждался 16 октября на заседании профильного комитета Воронежской областной думы.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

  • В черте города подготовке подлежит 4 694 МКД с центральным отоплением. К 15 октября подготовили 4 516 из них. В Коминтерновском районе расположены 167 неготовых домов, в Железнодорожном и Левобережном — по четыре, в Ленинском — два и еще один — в Советском.

  • С 1 сентября ООО «Стандарты управления» были переданы 195 домов. Фактически новая управляющая организация получила дома за 15 дней до даты окончания выполнения работ по подготовке. На заседании отмечалось, что технически выполнить обязательные мероприятия — промывку, опрессовку, оформление актов и оценочных листов — за такой срок невозможно.

ГЖИ рекомендовала привлекать специалистов, в том числе из других управляющих организаций, для ускорения выполнения обязательных мероприятий.

В то же время данные городской администрации несколько отличаются от сведений ГЖИ. По информации муниципалитета, до настоящего времени подготовка к отопительному периоду не завершена управляющими организациями в отношении 172 МКД, из которых 166 находятся в управлении ООО «Стандарты управления». Также не подготовлен один соцобъект — первый корпус больницы «Электроника», где идет капремонт.

С 15 октября в Воронеже начался новый отопительный сезон. «Ъ-Черноземье» накануне сообщал, что филиал АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация» приступил к переводу своих энергообъектов на зимнюю схему работы. На предприятии отметили, что подключение тепла будет производиться поэтапно в течение двух недель в соответствии с графиками, согласованными с городской администрацией.
По данным муниципалитета, в первый же день, 15 октября, отопление получили 44% объектов социальной сферы и 327 многоквартирных домов, что составляет 7% от их общего количества. Подключены:

  • дошкольные учреждения — 114 из 207 (55%);

  • учебные учреждения — 62 из 144 (43%);

  • лечебные учреждения — 46 из 152 (30%).

Денис Данилов