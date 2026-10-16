В Воронеже более 170 домов не подготовили к отопительному сезону
В черте города подготовке подлежит 4 694 МКД с центральным отоплением. К 15 октября подготовили 4 516 из них. В Коминтерновском районе расположены 167 неготовых домов, в Железнодорожном и Левобережном — по четыре, в Ленинском — два и еще один — в Советском.
С 1 сентября ООО «Стандарты управления» были переданы 195 домов. Фактически новая управляющая организация получила дома за 15 дней до даты окончания выполнения работ по подготовке. На заседании отмечалось, что технически выполнить обязательные мероприятия — промывку, опрессовку, оформление актов и оценочных листов — за такой срок невозможно.
В то же время данные городской администрации несколько отличаются от сведений ГЖИ. По информации муниципалитета, до настоящего времени подготовка к отопительному периоду не завершена управляющими организациями в отношении 172 МКД, из которых 166 находятся в управлении ООО «Стандарты управления». Также не подготовлен один соцобъект — первый корпус больницы «Электроника», где идет капремонт.
дошкольные учреждения — 114 из 207 (55%);
учебные учреждения — 62 из 144 (43%);
лечебные учреждения — 46 из 152 (30%).