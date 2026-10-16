В Воронеже более 170 домов не подготовили к отопительному сезону

В то же время данные городской администрации несколько отличаются от сведений ГЖИ. По информации муниципалитета, до настоящего времени подготовка к отопительному периоду не завершена управляющими организациями в отношении 172 МКД, из которых 166 находятся в управлении ООО «Стандарты управления». Также не подготовлен один соцобъект — первый корпус больницы «Электроника», где идет капремонт.