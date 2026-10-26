В Ялте остаются подтоплены 8 объектов
В муниципальном образовании Ялта продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления. Спасатели и сотрудники администрации откачивают воду из жилых домов и с придомовых территорий, расчищают участки от принесенных потоками камней, веток и грунта, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В поселке Кореиз завершены работы по отводу воды. Сейчас спасатели используют водооткачивающую технику и тепловые пушки в частных домах и на прилегающих территориях. В Алупке и районе Мисхора работы продолжаются. Специалисты возводят временные дамбы, перенаправляют потоки в русла рек и контролируют обстановку. На Кореизском шоссе сохраняется сход воды с территории заповедной горно-лесной зоны.
По данным МЧС России, от воды освободили 29 объектов, еще восемь остаются подтопленными. Спасатели также оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам, а также многодетным семьям.
С начала работ в муниципальном образовании возвели 50 временных дамб общей протяженностью 3,8 км, для их сооружения использовали 8,2 тыс. мешков. Вывезено 1,9 тыс. куб. м грунта, расчищено 520 м русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка (Быстрая). В троллейбусном парке Ялты приступили к уборке территории от нанесенного водой мусора и грунта.
Обстановку круглосуточно контролируют, в том числе с применением беспилотников. К ликвидации последствий подтопления привлечены 235 человек и 46 единиц техники.