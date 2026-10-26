В Ялте остаются подтоплены 8 объектов

В поселке Кореиз завершены работы по отводу воды. Сейчас спасатели используют водооткачивающую технику и тепловые пушки в частных домах и на прилегающих территориях. В Алупке и районе Мисхора работы продолжаются. Специалисты возводят временные дамбы, перенаправляют потоки в русла рек и контролируют обстановку. На Кореизском шоссе сохраняется сход воды с территории заповедной горно-лесной зоны.