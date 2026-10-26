Сочи вошел в число лидеров по объему ввода ИЖС в Краснодарском крае
Краснодар, Сочи и Новороссийск стали лидерами Краснодарского края по объему ввода индивидуального жилья за январь—август 2026 года. В Краснодаре в эксплуатацию ввели 263 тыс. кв. м, в Сочи — 159,5 тыс. кв. м, в Новороссийске — 117,6 тыс. кв. м. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в департаменте по архитектуре и градостроительству региона.
Четвертое место занял Динской район, где объем введенного индивидуального жилья составил 115,1 тыс. кв. м. На пятом месте находится Анапа с показателем 80,2 тыс. кв. м.
По состоянию на 1 октября застройщики Кубани получили 12,76 тыс. уведомлений о соответствии планируемого строительства требованиям законодательства. Это на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
В департаменте отметили, что в регионе нет крупных девелоперов, которые планировали бы ввести значительный объем объектов индивидуального жилищного строительства в 2026 году.