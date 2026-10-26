«Дочка» нижегородского аэропорта начала обслуживание «Суперджетов»
АО «Волга-Авиа» (дочернее предприятие АО «Международный аэропорт Нижний Новгород») прошла сертификацию и начала обслуживать самолеты «Суперджет» в аэропорту Чкалов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Специалисты, в частности, могут проводить поиск и устранение неисправностей, а также оперативную замену компонентов и двигателей.
Договоры на оперативное обслуживание до формы Daily Check уже заключены с авиакомпаниями «Ред Вингс» и «Азимут».
Ранее «Волга-Авиа» выполняла техобслуживание только Ту-134, Ан-24, Ан-26 и их модификаций, а также оперативное техническое обслуживание RRJ-95.