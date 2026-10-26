«Дочка» нижегородского аэропорта начала обслуживание «Суперджетов»

АО «Волга-Авиа» (дочернее предприятие АО «Международный аэропорт Нижний Новгород») прошла сертификацию и начала обслуживать самолеты «Суперджет» в аэропорту Чкалов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.