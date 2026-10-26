В Ростове-на-Дону участника украинского нацбатальона осудили на 19 лет колонии

Участника нацбатальона признали виновным в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4 и ст. 205.3 УК РФ). Установлено, что с февраля по май 2022 года Тихомиров, находясь на территории Донецкой Народной Республики, участвовал в обстрелах позиций российских военнослужащих и мест пребывания мирных жителей.