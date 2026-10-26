Экс-министру Дудакову хотят изменить увольнение на «утрату доверия»

Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев обратился в Волжский районный суд Саратова с иском об изменении основания и формулировки увольнения экс-министра. Прокуратура также требует внести соответствующие изменения в трудовую книжку господина Дудакова и включить сведения о нем в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.