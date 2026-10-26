Экс-министру Дудакову хотят изменить увольнение на «утрату доверия»
Прокуратура требует включить его в соответствующий реестр
Прокуратура Саратовской области через суд требует переквалифицировать уход бывшего министра здравоохранения региона Владимира Дудакова с «собственной инициативы» на увольнение в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба. Надзорное ведомство считает, что чиновник мог избежать более строгой антикоррупционной формулировки.
Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев обратился в Волжский районный суд Саратова с иском об изменении основания и формулировки увольнения экс-министра. Прокуратура также требует внести соответствующие изменения в трудовую книжку господина Дудакова и включить сведения о нем в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
По данным надзорного ведомства, прокурорская проверка выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции. В представленых экс-министром сведениях за 2024 год, как утверждается, были недостоверно отражены доходы его супруги и несовершеннолетнего ребенка. За это нарушение господину Дудакову ранее был объявлен выговор.
Кроме того, прокуратура проверила обстоятельства приобретения супругой бывшего министра квартиры в Москве стоимостью 34 млн руб. По выводам надзорного ведомства, законность происхождения средств, направленных на покупку недвижимости, подтвердить не удалось.
В сентябре 2026 года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об освобождении Владимира Дудакова от должности министра здравоохранения региона. В официальных формулировках речь шла об увольнении по собственной инициативе. Теперь же прокуратура пытается добиться более жесткой антикоррупционной квалификации прекращения трудовых отношений.
Отдельный иск прокурора Саратовской области — об обращении московской квартиры в доход государства — рассматривается Долгопрудненским городским судом Московской области. Ответчиками по нему проходят Владимир Дудаков и его супруга Марианна Синютина. По данным картотеки суда, надзорное ведомство подало к экс-министру два имущественных иска.
Владимир Дудаков возглавлял минздрав Саратовской области с июня 2024 года, сменив на этом посту Олега Костина. До назначения он руководил ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер». После отставки экс-министр, 12 октября вернулся на должность главного врача этого медучреждения.