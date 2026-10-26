Из Пулково в Абу-Даби снова можно улететь три раза в неделю
Авиакомпания Etihad Airways возобновила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Абу-Даби. Первый после перерыва рейс отправился из аэропорта Пулково 25 октября, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Полеты в столицу Объединенных Арабских Эмиратов будут выполняться три раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Вылеты из Петербурга запланированы по вторникам, четвергам и воскресеньям в 12:00. Прибытие в Абу-Даби — в 19:15 по местному времени.
В Пулково отметили, что возобновление рейсов позволит пассажирам не только посетить ОАЭ, но и использовать Абу-Даби как пересадочный узел для путешествий в другие страны.
«Это не только возможность побывать в столице ОАЭ. Абу-Даби — крупный пересадочный узел, откуда можно продолжить путешествие в Таиланд, на Мальдивы, Шри-Ланку, в Индонезию, Вьетнам, ЮАР и другие страны мира»,— уточнили в аэропорту.