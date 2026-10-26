Из Пулково в Абу-Даби снова можно улететь три раза в неделю

Полеты в столицу Объединенных Арабских Эмиратов будут выполняться три раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Вылеты из Петербурга запланированы по вторникам, четвергам и воскресеньям в 12:00. Прибытие в Абу-Даби — в 19:15 по местному времени.