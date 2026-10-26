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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Восстановление дома на Большой Зелениной в Петербурге завершат к июлю 2027 года

Восстановление дома на Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге планируют завершить к 1 июля 2027 года. К этому сроку все работы должны быть окончены, а жильцы — получить возможность вернуться в свои квартиры. Об этом 26 октября в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.
Дом на Большой Зелениной, частично обрушившийся при капремонте, восстановят к лету 2027 года

Дом на Большой Зелениной, частично обрушившийся при капремонте, восстановят к лету 2027 года

Михаил Богородский / Коммерсантъ

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Дом № 1/44 на Большой Зелениной восстанавливают после частичного обрушения, произошедшего в августе 2024 года во время капитального ремонта. Работы курирует Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга. После происшествия аварийными признали отдельные конструкции здания.
«Мы, как и обещали, идем по графику. Первый подъезд был отремонтирован, обеспечен доступ туда. <…> Основная задача наша на сегодня в том, чтобы следующие жители могли заехать до Нового года. А полностью объект мы должны будем завершить во втором квартале 2027 года, то есть к 1 июля», — заявил Евгений Разумишкин.
Ранее Фонд капремонта сообщал, что первым этапом восстановления станет заселение парадной во флигеле, выходящем на Большую Зеленину улицу. Жилую зону отделили от территории, где продолжаются строительные работы.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор