Восстановление дома на Большой Зелениной в Петербурге завершат к июлю 2027 года

«Мы, как и обещали, идем по графику. Первый подъезд был отремонтирован, обеспечен доступ туда. <…> Основная задача наша на сегодня в том, чтобы следующие жители могли заехать до Нового года. А полностью объект мы должны будем завершить во втором квартале 2027 года, то есть к 1 июля», — заявил Евгений Разумишкин.