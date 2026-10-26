Восстановление дома на Большой Зелениной в Петербурге завершат к июлю 2027 года
Восстановление дома на Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге планируют завершить к 1 июля 2027 года. К этому сроку все работы должны быть окончены, а жильцы — получить возможность вернуться в свои квартиры. Об этом 26 октября в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.
Дом № 1/44 на Большой Зелениной восстанавливают после частичного обрушения, произошедшего в августе 2024 года во время капитального ремонта. Работы курирует Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга. После происшествия аварийными признали отдельные конструкции здания.
«Мы, как и обещали, идем по графику. Первый подъезд был отремонтирован, обеспечен доступ туда. <…> Основная задача наша на сегодня в том, чтобы следующие жители могли заехать до Нового года. А полностью объект мы должны будем завершить во втором квартале 2027 года, то есть к 1 июля», — заявил Евгений Разумишкин.
Ранее Фонд капремонта сообщал, что первым этапом восстановления станет заселение парадной во флигеле, выходящем на Большую Зеленину улицу. Жилую зону отделили от территории, где продолжаются строительные работы.