Кубань лидирует в России по приросту неплатежей по ипотеке на покупку новостроек
По итогам января-августа 2026 года в России регионами-лидерами по приросту ипотечных неплатежей на покупку строящегося жилья в абсолютном выражении стали Краснодарский край (+957 млн руб.), Ростовская область (+231 млн руб.) и Московская область (+280 млн руб.). Как сообщают в коллекторском агентстве «Долговой консультант», наибольший объем неплатежей сохраняется в регионах с большим объемом строящегося жилья: Краснодарский край (4,5 млрд), Москва (2,4 млрд) и Московская область (1,6 млрд).
«Сегмент ипотеки на строящееся жилье — относительно небольшой. Поэтому любые изменения здесь заметнее. Ситуация не критична, пока доля просроченной задолженности держится на уровне менее 1%. Однако после ужесточения правил семейной ипотеки с 1 октября 2026 года показатель доли просроченной ипотечной задолженности в портфеле может в первое время резко возрасти»,— отмечает генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов.
Советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов отмечает, что Краснодарский край и Ростовская область являются, в первую очередь, крупными центрами жилищного строительства, а следовательно, — ипотечного кредитования. Именно поэтому, по словам эксперта, даже сопоставимое ухудшение платежной дисциплины в рублях дает регионам больший прирост задолженности, чем на небольших рынках.
Во вторых, по словам господина Вересова, на Кубани жилье покупают не только для того, чтобы самим проживать в нем, но и для сдачи в аренду или последующей перепродажи. Если ожидаемые доходы от недвижимости не покрывают расходы, обслуживание кредита становится сложнее, резюмирует собеседник «Ъ-Кубань».
«Я бы также обратил внимание на разницу между абсолютным приростом и долей проблемных кредитов. Рост на 957 млн руб. на Кубани выглядит значительным, но для оценки реального риска необходимо сопоставить его с размером регионального ипотечного портфеля и динамикой просрочки по срокам»,— говорит советник Ассоциации корпоративных казначеев.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отмечает, что, несмотря на заметный рост, доля "плохих кредитов" в ипотечных портфелях отечественных банков, по данным Банка России, пока составляет относительно невысокие 2,1%. При этом, по словам эксперта, благодаря принятым в последние годы жестким мерам макропруденциального регулирования ипотечного сегмента ЦБ отмечает заметное улучшение качества новых выдач.
«Так что, думаю, регулятору удастся удержать ситуацию под контролем, несмотря на сохраняющиеся повышенные экономические, геополитические и другие риски»,— подытожил аналитик «Финама».
Подробнее о росте просроченной задолженности на Юге России и Северном Кавказе читайте в материале «Review. Юг России» — «Ипотека потянула вниз».