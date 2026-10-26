Кубань лидирует в России по приросту неплатежей по ипотеке на покупку новостроек

Во вторых, по словам господина Вересова, на Кубани жилье покупают не только для того, чтобы самим проживать в нем, но и для сдачи в аренду или последующей перепродажи. Если ожидаемые доходы от недвижимости не покрывают расходы, обслуживание кредита становится сложнее, резюмирует собеседник «Ъ-Кубань».