Казанский общественный транспорт обслужил 166 млн пассажиров в 2026 году
Это на 1 млн больше показателей прошлого года
За январь–сентябрь 2026 года городской общественный транспорт Казани перевез 166 млн человек, что на 1 млн превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.
По его словам, рост пассажиропотока особенно важен на фоне его снижения в 2024–2025 годах. Власти рассчитывают, что до конца года число пассажиров продолжит увеличиваться.
Основная нагрузка по-прежнему ложится на автобусы, хотя их доля за девять месяцев сократилась на один процентный пункт по сравнению с прошлым годом — до 62,5%.